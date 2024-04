Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je Huis op Orde-kijkers ontroerd door Mary (79): ‘Wat een lieve vrouw’

Victor Brand ging gisteravond in Je Huis op Orde langs bij de 79-jarige Mary. Na het overlijden van haar man en één van haar dochters is Mary een beetje verloren geraakt in haar huis vol met spullen. Maar kijkers bestempelen Mary als de liefste kandidaat en raken ontroerd door haar warme voorkomen.

Mary heeft zes dochters en blijkt een echte creatieveling. Maar sinds het overlijden van haar man en haar dochter Anna, vindt Mary het moeilijk om haar huishouden op orde te krijgen. Ze bewaart een hoop spullen, maar kan inmiddels in haar eigen woning niet alles meer vinden.

Na overlijden dochter raakte Mary overzicht kwijt

„Eigenlijk ben ik al een beetje verliefd op Mary. Wat een leuk mens”, concludeert presentator Viktor Brand als hij door haar huis loopt. Het is niet vies of een complete chaos, maar Mary verzamelt gewoon een hoop. Vooral om mee te hobbyen. Want Mary heeft een hoop creatieve hobby’s. Zoals naaien, schilderen, siropen maken, vetplantjes kweken en nog een tal van creatieve bezigheden.

Samen met dochters Anita en Heidi vertelt Mary over de afgelopen tijd. „Mijn hobby’s hadden allemaal een plek in mijn dagbesteding. En toen overleed mijn dochter Anna en daarna ging het mis. Toen heb ik het overzicht verloren.” En als Brand later nog eens naar Anna vraagt, houdt Mary het niet droog. Volgens haar is het namelijk heel moeilijk om als moeder een kind te verliezen.

Dankbaar en waardering voor opgeruimd ‘hobbyhuis’

Als Brand bij het opruimen voorstelt om bijvoorbeeld een tak of rits weg te doen, ziet Mary overal nog wel iets bruikbaars in. Het is voor haar best lastig om afstand te doen van spullen. „Ik houd u in de gaten hè”, zegt hij. „Ja ik hou ook van jou”, aldus Mary. Waarna Brand moet lachen. Uiteindelijk helpen de kinderen en kleinkinderen Mary bij het uitzoeken van al haar spullen.

Mary krijgt er een opgeruimd en gestructureerd ‘hobbyhuis’ voor terug. Inclusief uitgebreide hobbykamer, waar zelfs kijkers jaloers op zijn. Ze is ontzettend dankbaar en vindt alles prachtig. Haar dochters en zijzelf moeten dan ook een traantje laten. Ook als ze een schilderij van de overleden Anna aan de muur zien hangen. „Grandioos, geweldig gedaan”, concludeert Mary.

Je Huis op Orde-kijkers ontroerd door lieve Mary

En als Brand een plaat van haar favoriete Johnny Cash aanzet met de nieuwe platenspeler, kan Mary het niet laten om een vreugdedansje te doen. En dat zorgt opnieuw voor vertederende beelden. Kijkers zijn ontroerd door de lieve Mary en bestempelen de aflevering van gisteravond als een van de leukste en mooiste tot nu toe.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geweldige aflevering en wat een lieve vrouw is Mary en haar lieve dochters . Wat een verdriet ook het verliezen van je man/vader en dochter/zus! #jehuisoporde — Zwart/Wit ⚫️🔵⚫️ (@VermistZWKater) April 24, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een lieve dame bij #JeHuisopOrde Dit was wat mij betreft echt de tofste uitzending van de hele serie — Marièlle Barnhoorn (@Marielle_67) April 24, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#jehuisoporde wat een lieverd. Die merie. Wat is haar huis nu mooi ik begrijp haar zo goed. En wat een fijne dochters heeft ze. — Bettina (@Bettina_26) April 24, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nouuuu ik krijg er gewoon kippenvel van. Zoveel waardering en blijdschap! En de platenspeler als kers op de taart! #jehuisoporde — Claudia (@_cloudy_a) April 24, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wow ik ben eigenlijk best wel een tikkeltje jaloers op Mary's hobbykamertje…wat gaaf #jehuisoporde — InJuDi (@IPinnie) April 24, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die hobbykamer wordt echt helemaal geweldig! #jehuisoporde — Claudia (@_cloudy_a) April 24, 2024

