Floortje Dessing emotioneel door dierenleed in slotaflevering: ‘Ik krijg hier tranen in mijn ogen van’

Schrijnende beelden gisteravond in de slotaflevering van Floortje naar einde van de wereld. Floortje Dressing reisde hiervoor af naar Bali, waar wilde dieren gedoemd zijn tot een leven als toeristische trekpleister.

Volgens Dessing is Bali „een magisch eiland met een eeuwenoude cultuur en prachtige landschappen, waar al jaren miljoenen toeristen van over de hele wereld naartoe komen”. Maar achter het eiland schuilt een donkere kant voor dieren.

Floortje Dessing in Bali

Dessing reisde afgelopen zomer met dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection af naar het eiland om te kijken hoeveel dieren nog steeds hun leven slijten in gevangenschap, als vermaak voor de mens.

Zo kunnen toeristen selfies maken met orang-oetans die eigenlijk hoog in de toppen van de jungle horen te leven. „Ze hoort hier niet. Het maakt me verdrietig om haar zo te zien. Ik krijg hier tranen in mijn ogen van”, zegt Dessing als ze een van de apen aanschouwt.

Ook andere dieren hebben een zwaar leven op Bali. Dolfijnen bijvoorbeeld, die moeten zwemmen met mensen en trucjes voor ze moeten doen. Olifanten worden gebruikt om mensen rond te rijden.

Olifantenpark in Floortje naar het einde van de wereld

Dessing bezoekt in de aflevering een olifantenpark. De eigenaren van dit park doen voorkomen dat de olifanten juist gered zijn uit en het nu goed hebben. De werkelijkheid is anders. De reusachtige dieren moeten de hele dag toeristen rondrijden op hun rug en tussendoor zitten ze vastgeketend aan een ketting in de brandende zon. Ze moeten poseren voor selfies en worden eindeloos gewassen door toeristen.

„Ik heb drie kwartier gezeten vol verbazing. Mensen staan hier echt voor het fotomoment”, zegt Dessing als ze in het park zijn. Ook Sanne Kuijpers van World Animal Protection is door het tafereel geraakt. „Ik vind het zo heftig dat mensen niet doorhebben dat de verzorger een scherp object uit zijn zak haalt en daarmee de olifanten aan het prikken is, zodat hij voor jou op een goede manier zijn slurf positioneert.”

„Het is gewoon een soort attractiepark”, constateert Dessing. „Iedereen wordt voor mijn gevoel zand in de ogen gestrooid. Dat ze hier iets ‘goeds’ komen doen om met die beesten op de foto te gaan en ze te wassen.”

Volgens de presentatrice zijn de olifanten vanaf jonge leeftijd mishandeld. „Net zo lang tot hun wil gebroken is en ze gehoorzamen aan hun verzorger.”

Gelukkig kan het ook anders. Dessing reist na Bali door naar Thailand, waar ze wel een ethische olifantenopvang aantreft. De Noord-Ierse Kerri en haar man Kombat runnen een kleinschalige opvang in het Thaise bergdorp Ban Naklang en doen dat met veel liefde.

Je kunt Floortje naar het einde van de wereld terugkijken via NPO Start.

