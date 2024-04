Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilfred Genee weigert Fidan Ekiz aan VI-tafel te zetten en dit is waarom

Wilfred Genee, die vaak een iets genuanceerdere mening heeft dan Johan Derksen en René van der Gijp, sprak gisteravond hardop uit dat Fidan Ekiz niet welkom is bij Vandaag Inside. De twee hebben ooit een aanvaring met elkaar gehad en volgens Derksen mag Ekiz om die reden niet aanschuiven als VI-gast.

Bij Vandaag Inside verschijnt meestal een vaste groep aan gasten. Wist je overigens dat dit de best bekeken VI-gast is? En de mensen die aanschuiven bij VI, moeten wel een beetje passen bij wat Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp willen uitstralen.

Is iedereen welkom bij Vandaag Inside als gast?

Gisteravond kaartte Van der Gijp aan dat hij zich niet bemoeit met wie er wel of niet in de VI-studio verschijnen. Ook Derksen benadrukt dat het er bij het programma niet zo hard aan toegaat als sommigen denken. Volgens hem denkt men namelijk dat „als iemand een week niet geweest is, ze niet meer mogen komen”. Maar dat klopt volgens Derksen niet.

Maar Genee noemt op dat er toch ook VI-gasten zijn geweest die niet meer welkom zijn. Zoals Sander Schimmelpenninck en Stella Bergsma.

Wilfred Genee wil Fidan Ekiz niet in VI

Van der Gijp en Derksen benadrukken dat Schimmelpenninck dat aan zichzelf te danken heeft. „Als die onze achterban en onze doelgroep voor domoren neerzet, dan moet je hier niet gaan zitten”, aldus Derksen en daar is Van der Gijp het volledig mee eens.

Daarna noemt Derksen ook Fidan Ekiz op. „Ja, maar die heeft ook nog nooit gezeten bij ons”, reageert Genee. En daar zit kennelijk wat achter. Ekiz is overigens de ex-vrouw van VI-gast Wierd Duk, die gisteravond ook aan tafel zat. Duk vraagt aan Genee: „Mag die nou nog steeds niet?” Waarna Derksen inhaakt: „Wilfred wil het niet, nee.”

Conflict tussen Genee en Ekiz

„Nee, absoluut niet, nee. In geen honderd jaar”, aldus Genee. „Zo!”, reageert Duk op de woorden van Genee. Ekiz schoof overigens regelmatig aan in andere SBS-talkshows als De Oranjezondag, De Oranjewinter en De Oranjezomer.

Tussen Genee en Ekiz is ooit wat voorgevallen. Genee fungeerde namelijk voorheen als een soort mentor voor de presentatrice. Maar toen Ekiz Op1 presenteerde, legde ze hem uiteindelijk het vuur aan de schenen over de ‘zwarte pieten’-grap van Derksen destijds. Genee keurde die grap toen publiekelijk af en Ekiz sprong in de bres voor Derksen. Ergens vond Ekiz dat Genee zijn collega moest steunen. Op1 eindigde destijds behoorlijk ongemakkelijk en later sprak Genee bij Radio Veronica uit dat hij en Ekiz ook nog achter de schermen woorden met elkaar kregen.

