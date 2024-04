Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe krijg ik geld terug? Wat als ik te laat ben? En: kan ik uitstel aanvragen? 6 vragen over de belastingaangifte

Ruim 9 miljoen Nederlanders hebben hun aangifte voor de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst gedaan. Voor wie de belastingaangifte nog niet heeft verstuurd (maar dat wel moet doen), is het opschieten geblazen. Vandaag is de laatste dag dat je de aangifte voor de inkomstenbelasting voor 2023 kunt doen. En dat kan soms lonen, want regelmatig krijgen mensen geld terug van de Belastingdienst.

Wil jij weten of je in aanmerking komt voor het terugkrijgen van geld? Of heb je vandaag écht geen tijd en wil je eigenlijk uitstel aanvragen? Maar weet je niet of en hoe dat kan? Metro zet 6 vragen (en antwoorden) op een rijtje over de belastingaangifte.

6 vragen over de belastingaangifte

1. Moet ik überhaupt aangifte doen?

Van de Belastingdienst hoeft niet iedereen de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting te doen. Als je een aangiftebrief hebt gekregen, waarin staat dat je het moet doen, dan ben je dat verplicht. De aangifte moet vóór 1 mei bij de Belastingdienst binnen zijn. Doe je op of na 1 mei aangifte? Dan ben je te laat.

Ook als je géén brief hebt gekregen, moet je mogelijk toch belastingaangifte doen. Daarom vraagt de Belastingdienst aan iedereen om zelf te controleren of alle gegevens wel kloppen die bij de organisatie bekend zijn.

Misschien kun je namelijk geld terugkrijgen. Of moet je misschien betalen. Dat wil je liever zo snel mogelijk weten, zodat de kosten niet opstapelen en je straks ineens in één keer veel geld kwijt bent.

💡 Welke documenten moet je sowieso gebruiken bij de aangifte? Metro zette eerder dit jaar op een rij welke documenten je mogelijk geld kunnen opleveren. Dit zijn de documenten die je in ieder geval voor jezelf op een rijtje moet hebben: Je DigiD inloggegevens

Je Burger Service Nummer

De jaaropgaaf van de werkgever

Overige inkomsten

Het jaaroverzicht van de bank

Eventueel: jaaropgaaf hypotheek

Eventueel: notarisafrekening

Eventueel: aftrekposten zoals giften, zorgkosten of notariskosten voor de aankoop van een woning



Het controleren van de gegevens doe je door een belastingaangifte in te vullen via de website van de Belastingdienst. Zodra je die hebt ingevuld, zijn er verschillende uitkomsten mogelijk.

Krijg je 17 euro of meer terug? Verstuur de belastingaangifte. Bedragen onder de 17 euro betaalt de Belastingdienst (helaas) niet uit.

Moet je 52 euro of meer betalen, ook al heb je geen brief ontvangen? Dan is aangifte doen tóch verplicht. Je zit dan overigens niet vast aan de deadline van 1 mei, maar je moet vóór 14 juli de aangifte verstuurd hebben. Terugbetalingen onder de 52 euro scheldt de Belastingdienst kwijt.

2. Wat gebeurt er als ik eigenlijk belastingaangifte moet doen, maar te laat ben?

Dan kun je een boete krijgen. Als je niet op tijd bent, krijg je eerst een herinnering van de Belastingdienst, met daarin een termijn waarop je aangifte moet doen. Als je dat nog niet doet, krijg je een boete van 385 euro. En dan ben je er nog niet vanaf: je moet dan natuurlijk alsnog de belastingaangifte invullen.

3. Het lukt me écht niet om vandaag nog aangifte te doen. Kan ik het uitstellen?

Heb je een brief gekregen waarop staat je de aangifte moet doen, maar lukt het je echt niet? Dan kun je uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Die aanvraag moet je vóór 1 mei verstuurd hebben. Oftewel: daarvoor geldt óók dat vandaag de laatste dag is. Wanneer je uitstel hebt aangevraagd, krijg je binnen 3 weken een brief en kun je tot 1 september de belastingaangifte voor 2023 doen.

Maar uitstel aanvragen doe je niet zomaar. Dat kan je namelijk flink in de portemonnee raken. Als uit de belastingaangifte blijkt dat je geld aan de Belastingdienst moet betalen, dan wordt dat bedrag ineens een stukje hoger. De Belastingdienst telt bij mensen met uitstelgedrag maximaal 7,5 procent belastingrente op bij het te betalen bedrag.

Blijkt bijvoorbeeld dat jij nog 1000 euro aan de Belastingdienst moet betalen, dan kan het zomaar zijn dat het bedrag met 75 euro (!) wordt verhoogd en je dus uiteindelijk 1075 euro kwijt bent.

4. Hoe zorg ik ervoor dat ik geld terugkrijg van de Belastingdienst?

Er zijn veel aftrekposten en kortingen die mogelijk voor jou gelden. Een lijstje maken van alle kosten die je van de inkomstenbelasting mag aftrekken, zou dit artikel veel te lang maken. Soms heeft de Belastingdienst al wat gegevens in jouw belastingaangifte gezet.

Heb jij een huis gekocht, verbouwd of verkocht, een erfenis gekregen, ben je gescheiden, heb je veel zorgkosten gemaakt of heb je grote giften gedaan? Of ben je ondernemer? In dat geval is het belangrijk om nog even goed naar je aangifte te kijken.

Zo kunnen huizenkopers bijvoorbeeld de kosten van de hypotheekadviseur, de taxatiekosten of sommige notariskosten aftrekken van het zogenoemde belastbare inkomen. Op deze pagina op de website van de Belastingdienst staat een lijst met kortingen en kosten die aftrekbaar zijn en mogelijk voor jou gelden.

5. Ik heb mijn belastingaangifte verstuurd, maar er zit een foutje in. Wat nu?

Gelukkig kun je dat heel snel zelf fixen, ook als je de aangifte al hebt verstuurd of zelfs als een definitieve aanslag hebt gekregen. Een belastingaangifte wijzigen kan tot 5 jaar na dato. Dat doe je door in te loggen op Mijn Belastingdienst, op ‘Inkomstenbelasting’ te klikken en dan naar het ‘Belastingjaar’ te gaan waar je een aanpassing wil doen.

Wie samen met een (fiscale) partner een gezamenlijke aanslag doet, dient wel even op te letten. Op het eind van de aangifte heb je altijd de optie om de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten te verdelen.

Maar dat puntje aanpassen is wat moeilijker. Dat kan alleen binnen 6 weken nadat je de definitieve aanslag hebt gekregen. Wil je daarna aanpassingen doen? Dan wijst de Belastingdienst dat verzoek af.

6. Ik krijg geld terug. Wanneer krijg ik mijn geld?

Wie de belastingaangifte vóór 1 april heeft ingediend, krijgt sowieso vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst. Dat bericht heet de definitieve aanslag. Ontvang je een definitieve aanslag en krijg je geld terug? Dan kun je het geld binnen 1 week op je rekening verwachten.

Ook als je voor 1 mei aangifte doet, bestaat de kans dat je al voor 1 juli bericht krijgt. Dat is echter geen zekerheid. De Belastingdienst meldt zelf in ieder geval binnen drie maanden op de aangifte terug te komen. Wat vaststaat: binnen 1 week nadat je de definitieve aanslag krijgt, moet het geld op je rekening staan. Mits je geld terugkrijgt, natuurlijk.

Heb jij recht op een teruggaaf, omdat blijkt dat je te veel hebt betaald? Alle bedragen hoger dan 16 euro worden terugbetaald. Komt je belastingaangifte op bijvoorbeeld 12 euro in de groene cijfers uit? Dan krijg je dit bedrag niet terug. Moet jij geld terugbetalen, maar is dit bedrag lager dan 51 euro? Dan hoef je dit niet terug te betalen.

