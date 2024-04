Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Victor Brand leeft zich uit bij burenruzie in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak: ‘Hij deed alle kindergeluiden na’

Victor Brand heeft zich helemaal uitgeleefd bij een burenruzie in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. De ruzie draait om geluidsoverlast en als experiment moest de presentator alle geluiden nadoen. Ondertussen verrichtte een geluidsexpert metingen. „Ja, lala lala”, riep hij, als een kind zo blij, terwijl hij de trap afstormde, deuren dichtsmeet en rondhuppelde.

Terwijl klagers Renate en Twan samen met Linda en Mark (die voor de geluidsoverlast zouden zorgen) in het ene huis staan, belt Frank Visser naar Victor Brand. „Hai Victor, we gaan de geluidstesten doen. Zou je willen beginnen met op de trap heen en weer rennen?”

Daar heeft de presentator wel zin in. Hij stormt heen en weer en schreeuwt als een kind zo blij: „Wel waar! Niet waar! Ja lala lala! Waahaaa!”

Of het overkomt als ‘reëel’, vraagt de geluidsexpert aan Renate en Twan. „Ja zeker”, zeggen zij blij. Linda en Mark: „Wij horen hetzelfde, maar wij klagen daar niet over.”

Victor Brand leeft zich uit: ‘Dit is wel héél hard, dat doen mijn kinderen niet’

„Victor deed al die kindergeluiden na. Dat vond ik echt fantastisch om te horen. Hij deed het echt super goed”, zegt Renate. Even later smijt Victor Brand met de deuren in het huis van de buren. „Dit is wel héél hard. Dit doen mijn kinderen echt niet”, zegt Linda. „Dat is jouw mening”, sneert Renate.

Goed komt het niet meer tussen de twee partijen. Het was direct een heftige burenruzie in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. Renate en Twan uit Dongen worden knettergek van alle geluiden van hun buren Linda en Mark, die zes kinderen hebben.

„Stelletje aso’s”, zegt Renate over het gedrag van de buren. „Ze gooien met deuren, stormen de trap op en af. We moeten het geluid van de tv keihard zetten, omdat we anders niks horen. Het is elke dag hetzelfde.” En Twan neemt ook geen blad voor de mond: „Je moet ze vergelijken met de Tokkies. Zo erg zijn ze.”

Al zal de familie Tokkie niet heel blij zijn met die vergelijking. Afgelopen weekend maakten zij nog bekend dat ze met een nieuwe documentaire op eerherstel hopen.

Ook veel boosheid bij de buren

Als de presentator naar Mark en Linda gaat, voelt hij dat het „bij jullie ook hoog zit”. „Kinderen maken weleens herrie”, is hun verweer. „Wij staan er echt als politieagent bij te kijken, de hele dag door. Maar we hebben kinderen met een rugzakje: ADHD, autisme en twee zieke kinderen. Eentje met suikerziekte en een hersentumor”, zegt Linda.

Maar het is wel een huis vol, zegt Victor Brand. „Zou het kunnen zijn dat het rumoeriger is?”, vraagt hij. „Ja, zij zijn met z’n tweeën, dan hoor je alles. Dat hebben wij ook als de kinderen niet thuis zijn. Dan horen we ook alles van hun, maar wij klagen niet. Leven en laten leven”, is het antwoord van Linda en Mark.

Zij hebben overigens ook wat aan te merken op hun buren. Op de vele camera’s, bijvoorbeeld. „Alles wat wij in de tuin doen wordt opgenomen. Onze vrienden durven niet meer over de vloer.”

Boze buurman mengt zich in ruzie en steekt middelvinger op

Even later is het moment zover: het traditionele straatgesprek. Beide kemphanen staan tegenover elkaar op de stoep. Er wordt niet gegroet, daar hebben de twee partijen ‘geen behoefte aan’. Er volgt een discussie over camera’s, luidruchtigheid en over een mail die gestuurd zou zijn naar de overheid, omdat Twan zwart zou bijklussen, terwijl hij in de Ziektewet zit.

Een andere buurman, ene Leo, hoort de ruzie en stormt naar buiten. Hij blijkt degene die Twan verlinkt heeft. Er ontstaat bijna een handgemeen en Victor Brand grijpt in. „Ga jij maar weer terug naar binnen”, zegt hij tegen buurman Leo. Die is helemaal klaar met Renate en Twan en steekt zijn middelvinger op.

Frank Visser doet uitspraak: maatregelen nodig tegen geluid

Dan naar de hoorzitting. Daar vertelt de geluidsexpert dat de geluiden van te hoog niveau zijn. Er volgen weer woordenwisselingen en dan volgt de uitspraak van Frank Visser. Die zegt dat Mark en Linda maatregelen moeten nemen tegen het geluid.

Maar Renate en Twan moeten de overlast ook voor een deel voor lief nemen. Ook moeten zij de meeste camera’s wegdoen. De buren mogen niet via sociale media elkaar het leven zuur maken en er komt een contactverbod. Wie de regels overtreedt, riskeert een boete die kan oplopen tot 10.000 euro.

