Suzanne (32) overleed in de gevangenis: ‘Het gaat aan de lopende band mis’

Suzanne de Vries (32) overleed twee jaar geleden in de gevangenis en voor haar familie was het vanaf het begin af aan al duidelijk dat dat niet ‘zomaar’ gebeurd kon zijn. Dat zei documentairemaakster Jessica Villerius gisteravond bij talkshow Op1. Gisteren werd hun gevoel bevestigd, met een vernietigend rapport.

„De familie is niet verrast”, reageert Johan Oosterhagen, de advocaat van de nabestaanden van Suzanne de Vries, bij Op1. „Zij vermoedden al dat er veel met de medische zorg mis was gegaan, maar de conclusies zijn wel heel erg hard. Ze hebben nu te horen gekregen dat ze nog had geleefd als de zorg beter was geweest.”

Veroordeeld voor doodslag

De Vries overleed in maart 2022 in de gevangenis in Ter Peel in Limburg. Daar zat ze nadat ze in 2016 werd veroordeeld vanwege doodslag, voor het om het leven brengen van haar vriend. Dat zou ze hebben gedaan omdat ze door hem werd mishandeld.

„De familie heeft van begin af aan gezegd: ‘Er klopt hier iets niet, onze dochter kan niet zomaar dood neervallen. Ze was 32 jaar.’ Ze hadden ernstige vraagtekens bij het feit dat ze weer morfine toegediend kreeg, terwijl ze daaraan verslaafd was geweest en succesvol van was afgekickt. Ze was binnen no-time bijna vijftig kilo aangekomen. Allemaal vragen en open eindjes en daar kregen ze maar geen antwoord op.”

Falende zorg in gevangenis

Gisteren bleek dat hun vermoeden klopt. Uit onderzoek dat op verzoek van de nabestaanden werd uitgevoerd, blijkt dat de jonge moeder van drie kinderen door aan haar einde kwam door de falende zorg in de gevangenis.

„Suzanne had heel veel klachten in detentie, en daarvoor kreeg ze veel verschillende medicijnen”, legt Oosterhagen uit. „In totaal kreeg ze op een gegeven moment 24 verschillende medicijnen. Die hadden onderling allerlei gevaarlijke bijwerkingen waar onvoldoende onderzoek naar was gedaan en waarop onvoldoende is gecontroleerd wat de bijwerkingen waren.”

Buiten bewustzijn

Zo slikte ze een medicijn waardoor haar nierfunctie flink verslechterde. „Daardoor werd ze heel erg suf en was ze vaak buiten bewustzijn. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat haar adem stokte, vanwege zuurstoftekort. En daarom is ze overleden, zegt een deskundige nu.”

Volgens het rapport functioneert het hele systeem niet. „Er is niet één arts verantwoordelijk voor een patiënt als geheel.”

Dat is ook wat Villerius concludeerde in haar documentaireserie Zitten en Zwijgen, over misstanden in Nederlandse vrouwengevangenissen. „Er gaat ontzettend veel fout. Daar zou ik een hele uitzending mee kunnen vullen, want we hebben zoveel verklaringen opgenomen.”

Verkeerde medicatie in gevangenis

Volgens Villerius gaat het ‘aan de lopende band mis’. „Dat begint soms al bij het uitdelen van medicatie. Er is geen vrouw die wij hebben gesproken die niet een keer de verkeerde medicatie heeft gekregen. Inmiddels hebben we er ruim 200 gesproken.”

Advocaat Oosterhagen herkent het probleem. Hij verleent bijstand aan zowel vrouwen en mannen in de gevangenis. „Het Europese beleid is dat je in detentie recht hebt op dezelfde zorg als daarbuiten. Wat de (Nederlandse) overheid zegt: ‘Als je in detentie zit, dan stellen we de zorg voor zover mogelijk uit tot na je detentie’. Dat leidt gewoon tot gezondheidsschade en zelfs tot overlijdensgevallen.”

Volgens Villerius is een cultuurverandering nodig. „Onder het personeel en hoe er wordt gekeken naar gedetineerden in zijn algemeenheid. Ik denk dat daar echt de crux zit.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

