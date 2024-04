Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mariëlle ontsnapte aan de kruisboogschutter die twee mensen doodstak: ‘Afschuwelijk geschreeuw’

Verpleegkundige Mariëlle kruipt op 17 september 2021 door het oog van de naald. Zij is bij een van haar patiënten aan het werk als de 29-jarige Kenzo K. binnenstormt. Hij steekt de vrouw en haar nicht dood, terwijl Mariëlle weet te ontsnappen. Hierna schiet K. pijlen met een kruisboog van het balkon, wat hem de bijnaam kruisboogschutter oplevert. In Verward doet Mariëlle haar aangrijpende verhaal.

Uit de nieuwe documentaireserie Verward van Jessica Villerius blijkt dat Nederland steeds meer mensen telt die verward gedrag vertonen. In de eerste aflevering blikte ze met de zoon van oud-minister Els Borst terug op de moord op zijn moeder, door de verwarde Bart van U. Vorige week kwam Isabella aan het woord. Haar moeder stak haar vader dood tijdens een psychose.

Mariëlle ontsnapte aan de kruisboogschutter

Op de zomerse septemberdag is Mariëlle nietsvermoedend bezig met het aanleggen van een infuus bij een 70-jarige mevrouw. Ze zit met de patiënt en haar nicht te praten als ze uit het niets veel herrie bij de voordeur hoort. „Geschreeuw, enorm geschreeuw en heel hard gebons op de deur. Ik stond helemaal aan, ik dacht: er gaat hier iets heel erg mis.” Wat de man schreeuwt kan ze niet verstaan. „Het was echt brullend, beestachtig schreeuwen. Ik schrok daar heel erg van, want het was niet normaal. Zo schreeuwt iemand normaal gesproken niet.”

Mariëlle grist een telefoon van tafel en doet een noodoproep. „Ik bedacht me dat ik hier niet moet staan, want hij komt dwars door de deur heen. Het hout splinterde al. Ik liep naar de keuken, want ik moest me ook concentreren op dat telefoongesprek met 112. Dat was heel lastig, want er gebeurde heel veel naast mij.”

Al bellend loopt ze door naar het balkon. „Instinctief. Meer met het gevoel dat hij mij niet moest zien bellen. Dan kon ik geen hulp roepen en komt er niemand. Ik weet nog dat ik heel erg bang was dat ik uit zijn zicht moest blijven, om hulp te kunnen halen.”

‘Dit gaat mis’

Haar patiënt was niet in staat om iets te doen. „Ze had net een infuus gekregen en zat op de bank. Ze was ook niet mobiel genoeg meer om snel weg te kunnen lopen. Haar nicht heeft, achteraf gezien, echt een gevecht gehad met deze dader.” Mariëlle heeft dat niet gezien, maar wel gehoord. „Afschuwelijk geschreeuw, echt afschuwelijk geschreeuw. Gegil, gekrijs van beide vrouwen, maar ook geschreeuw van hem. Heel extreem.”

Op dat moment beseft Mariëlle nauwelijks wat er aan de hand is. „Ik denk dat je heel primair reageert. Het enige wat ik dacht was: er moet hulp komen, en snel. Dit gaat mis.” 112 vraagt waar haar ze is, maar ze vergist zich in het huisnummer. „Ik zei: ‘Je ziet me wel hangen’, want op dat moment hing ik al aan het balkon.”

De buurt is dan al uitgelopen door al het geschreeuw. De politie komt aanrijden en parkeert een bus onder het balkon, om haar val te breken. Ze schreeuwt dat ze naar haar patiënt moeten gaan. „Ik heb losgelaten, ik denk dat ik het niet meer volhield. En toen ben ik gevallen. Ik ben eerst op die bus gevallen en toen op de grond.”

Meegenomen door ambulance

Mariëlle blijft een tijdlang op de grond liggen. „Na een tijdje kwam deze man zijn appartement uit met een kruisboog. Op dat moment stond er een ambulanceverpleegkundige naast mij en dan moet je kiezen voor je eigen veiligheid, dus die hebben mij daar laten liggen. Omdat hij op mij richtte.”

Op een gegeven moment komt ze weer bij bewustzijn. „Toen heb ik de angst en de paniek weer gevoeld. Het schijnt dat ik hem aan heb gekeken, terwijl hij op het balkon stond. Ik had een kleedje over me heen liggen, dat heb ik van me afgeschopt en ik ben dwars door de bosjes richting een ambulance gerend. Toen hebben ze mij meegenomen.”

Je kunt Verward terugkijken via NPO Start.

