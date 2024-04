Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Isabella vertelt in Verward over haar moeder die haar vader doodde tijdens een psychose

In januari 2021 belandde de nu 22-jarige Isabella in een nachtmerrie, toen haar moeder Svetlana haar vader doodsloeg tijdens een psychose. In Verward vertelt ze erover.

Uit de nieuwe documentaireserie Verward van Jessica Villerius blijkt dat Nederland steeds meer mensen telt die verward gedrag vertonen. In de eerste aflevering blikte ze met de zoon van oud-minister Els Borst terug op de moord op zijn moeder, door de verwarde Bart van U.

Isabella in Verward over haar moeder

Isabella verloor in 2015 haar broer aan zelfmoord. Hij leed aan schizofrenie. Het is een verdrietige periode voor het hele gezin, maar Isabella begint bij haar moeder steeds vreemder gedrag te zien. „Ze zei dat alles wat er met mijn broer was gebeurd, allemaal mijn vaders schuld was. Daarna begon het nog een stapje erger te worden en vertrouwde ze helemaal niks meer. Ook niet de televisie of de telefoons. Ze dacht dat ze altijd afgeluisterd werd.”

Haar moeder begint zich steeds vreemder en wantrouwiger te gedragen en de woede richting haar vader wordt steeds groter. Ze gaan gescheiden van elkaar wonen. Isabella woont bij haar moeder en op een dag treft ze haar in blinde woede aan. „Ze had eerst ijsthee gegooid, vervolgens had ze geprobeerd de deur in de woonkamer in de fik te steken. Dat is haar niet gelukt, gelukkig. Omdat ze boos was dat we verbouwd hadden, dat ze zoveel moeite had gedaan om een mooi huis te maken voor ons en mijn vader dat zo erg had verpest. Dat zat in haar hoofd.”

Daarna hoort Isabella haar moeder rommelen in de schuur en pakt Svetlana de fiets. „Ik was in shock, dus toen heb ik mijn beste vriendin geappt. De moeder van mijn beste vriendin is gelijk ingeschakeld en heeft de politie gebeld. Toen kwam mijn moeder weer terug en werd ze boos omdat ik het huis uit werd gezet. Zonder reden, vond zij. Ze hebben onderzoek gedaan in huis en schijnbaar had ze de elektra- en gaskabel doorgeknipt in de meterkast. Stemmetjes vertelden haar dat ze dat moest doen. In de tijd dat ik de politie belde en regelde dat ik het huis uitkwam, was ze naar ons oude huis gereden, waar mijn vader verbleef. Ze had een hamer uit de schuur gepakt en alle ramen van zijn auto stukgeslagen.”

Diagnose

Hierna wordt Svetlana opgenomen en krijgt ze de diagnose schizofrenie. „Net als mijn broer.” Met medicatie knapt ze enigszins op, maar al snel merken zij en haar vader dat het weer helemaal niet goed gaat. „Ze begon weer hetzelfde te doen. De therapeut merkte dat het niet goed ging, dus die probeerde voorzichtig te zeggen: ik denk dat je terugvalt in een psychose. Daardoor werd ze heel boos en is ze ruzie gaan zoeken. Ze heeft de therapeut de deur uit gezet, ze mocht nooit meer terugkomen.”

Op dat moment dreigt het mis te gaan, zonder therapeut en medicatie. „Ze zei zelf: ‘Ik ben niet ziek hoor, dus ik heb het ook niet nodig’.” Het gaat bergafwaarts: Svetlana wordt heel achterdochtig en de vader van Isabella maakt zich grote zorgen. Hij probeert een zorgmachtiging voor zijn vrouw te krijgen, zodat ze verplichte medicatie en hulp kan krijgen.

Honderd alarmbellen

De zorgmachtiging komt helaas te laat. „Mijn vader bericht mij nooit in het weekend, tenzij het echt noodzakelijk is. Hij zei: ‘Ben je wakker?’ Daarna kreeg ik geen reactie. Toen werd ik gebeld en kreeg ik mijn moeder. Ik vroeg waar mijn vader was. Ze vertelde mij aan de telefoon dat ik absoluut niet thuis moest komen. Dan gaan er natuurlijk honderd alarmbellen af.”

Ze appt gestrest haar vriendin. „Toen zei mijn vriendin: ‘Ga nou van het ergste uit, dan kan het altijd wel meevallen wat er nou eigenlijk aan de hand is’.” Isabella vond dat een goed punt. „Ik ging er vanuit dat mijn vader er niet meer was.”

Ze komt bij haar huis en ziet dat het met linten is afgezet en dat er meerdere politie-auto’s staan. „Je zag: dit is wel het ergste. Als je die linten ziet, dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. Toen zei een agent dat mijn vader er niet meer was en dat mijn moeder naar het politiebureau was gebracht. Toen stortte ik in.”

Je kunt Verward terugkijken via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties