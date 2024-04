Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook volwassenen kunnen mazelen krijgen, dit ervaar je dan

Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen kunnen mazelen krijgen. Maar wat ervaar je eigenlijk als je als volwassene besmet raakt met de mazelen?

Volgens Rik de Swart, viroloog bij het Erasmus MC, werden mazelen vroeger als kinderziekte gezien voordat er vaccinaties waren. Kinderen die besmet raakten, waren daarna beschermd, zegt hij tegen NU.nl. „Als je mazelen hebt gehad, kun je het daarna niet meer krijgen.” Maar wie nog niet is gevaccineerd en de ziekte nog niet heeft gehad, kan die alsnog oplopen. Ook op latere leeftijd.

Volwassenen ervaren mazelen net als kinderen die koorts hebben, zegt Marjolein Knoester, arts en microbioloog bij het UMCG, tegen de website. „Zo’n drie tot zeven dagen na de koorts ontstaan er vlekjes. Je hebt last van moeheid, verkoudheid en ook rode ogen.” Ook kunnen zij last krijgen van andere infecties, zoals een oor- of longontsteking. In de praktijk komt dat weinig voor. „Maar als je ziek bent, is je immuunsysteem verzwakt”, aldus De Swart. ,,Je loopt daardoor het risico op andere infecties.”

Mazelen bij volwassenen

Hoe ouder een volwassene is, hoe hoger de kans op complicaties is, zeggen de twee experts. „Maar hoe groot het risico is, is niet precies te zeggen”, vertelt De Swart. „De infecties bij volwassenen komen namelijk in veel kleinere aantallen voor.”

Of een volwassene besmet raakt met de ziekte, hangt af van de omgeving en het aantal besmettingen. Bij een grote uitbraak is de kans om mazelen te krijgen groter. Die is er nog niet, maar sinds begin 2024 zijn er wel 64 meldingen bij het RIVM over een regionale uitbraak in de omgeving van Eindhoven.

Minder vaccinaties

Ook zijn er steeds minder kinderen gevaccineerd, waardoor de infectieziekte zich makkelijker kan verspreiden. Wie zich toch nog wil laten vaccineren, kan ook op latere leeftijd alsnog een vaccinatie halen. „Leeftijd maakt voor het vaccin niet uit”, stelt Knoester. Een vaccinatie beschermt bijna volledig tegen de ziekte. De vaccinatie bestaat uit twee prikken. De eerste beschermt voor 95 procent, de tweede brengt het percentage naar 99 procent.

Het Outbreak Management Team waarschuwde dinsdag voor een mazelengolf over enkele jaren en vindt dat de overheid nu maatregelen moet nemen.

