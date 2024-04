Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Albert Verlinde over Vandaag Inside-rel: ‘Ben voor pisnicht uitgescholden’

De racistische uitspraken van Johan Derksen over Kamerlid Habtumu de Hoop (GroenLinks-PvdA) krijgen een staartje, want Mirka Antolovic van meldpunt en kenniscentrum Tûmba heeft aangifte tegen hem gedaan. Daar zweeg de analist gisteravond in Vandaag Inside in alle talen over, maar tafelgast Albert Verline had nog wel iets te zeggen over de rel.

De Hoops naam kwam eerder deze maand voorbij in het programma toen het over de Friese taal ging. Volgens Derksen heeft het Kamerlid geen recht van spreken daarover. „Hij is toch geen Fries, kom op zeg”, zei Derksen. „Ik ben toch ook geen Surinamer?” De parlementariër werd geboren in Ethiopië en is geadopteerd door Friese ouders toen hij een paar maanden oud was.

Derksen zei eerder al dat hij niet van plan was zijn excuses aan te bieden en dat die ook niet „racistisch bedoeld” waren. „Ik zag een jongen met een Afrikaanse achtergrond die de Friese taal gaat staan promoten.”

Talpa liet gisteren in een reactie op de aangifte weten ervan „te hebben kennisgenomen”, maar wilde verder niet inhoudelijk reageren.

Johan Derksen zwijgt over aangifte in Vandaag Inside

Johan Derksen heeft in de uitzending niet gesproken over de aangifte die eerder die dag tegen hem is gedaan. Hij werd ook niet gevraagd naar zijn reactie. De aangifte werd wel kort genoemd door presentator Wilfred Genee.

Politiek verslaggever Sam Hagens, die kritisch was op de uitspraken, was gisteravond voor het eerst weer terug als bargast. Hij heeft er zin in. „Ik ging jullie al missen.” Genee is benieuwd of Albert Verlinde er ook zin heeft. Hij was te gast op de dag dat Derksen zich voor het eerst uitliet over De Hoop. „Of heb je gedacht: ik moet maar niet meer komen na de laatste keer?”

Daar dacht de roddelkoning ‘geen moment’ aan. Hij wil er nog wel graag iets over kwijt. Verlinde kreeg stevige kritiek, onder andere van Beau van Erven Dorens, omdat hij moest lachen om de opmerking van Derksen. „Het was wel een stormpje. In een moment beslis je, zoals je op een verjaardag soms lacht, en dan rij je naar huis en denk je: dat was eigenlijk wel een rare lach die ik daar had.”

Wat hij daarna over zich heen heeft gekregen is „echt niet leuk”. „Je went eraan, maar het stomme is dat iedereen die tegen discriminatie is, mij voor pisnicht ging uitschelden. Dat kan dus wel.”

‘Het raakt me persoonlijk’

Maar Verlinde wil vooral inhoudelijk reageren, over „waarom het bij mensen zo binnenkwam”. „Ik heb het niet over de mensen die over racisme beginnen, want dat interesseert me eerlijk gezegd niet zo heel veel. Ik heb met veel mensen gesproken en zij zeiden: ‘Wanneer horen we er wel bij? Moet ik hier dan echt geboren zijn? Wat als ik geadopteerd ben?’”

Volgens het televisiegezicht hebben mensen het gevoel dat ze zich moeten blijven bewijzen. „Dat vind ik een belangrijke boodschap. Wat mij betreft hoort iedereen erbij, waar je ook vandaan kwam. Als je hier op een normale manier bent gekomen en je aan alle regels hebt gevolgd, dan hoor je erbij. Het raakt mij persoonlijk dat mensen een soort knock-out gevoel hebben. Een soort gelatenheid van: daar gaan we weer.” Daar is Derksen het mee eens. „Iedereen hoort er gewoon bij. Ik leef hier al 75 jaar met Molukkers, Marokkanen en Turken.”

Tot slot zegt Genee nog dat hij zich heeft verbaasd over de kritiek op Verlinde, vooral omdat Van Erven Dorens een vriend van hem is. „Er liggen altijd nog messen onderin de la die mensen willen pakken”, reageert Verlinde. „Dat maakt niet uit, dat is het spel. Ik heb ook dingen over hem gezegd. Je mag toch ook dingen tegen elkaar zeggen? Dat is volgens mij het grote probleem van deze tijd.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

