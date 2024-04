Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is hoeveel extern ingehuurde docenten meer kosten dan ‘normale’ docenten

Docenten die via een extern bureau worden ingehuurd, kosten middelbare scholen per uur bijna twee keer zoveel als docenten in loondienst. De Algemene Rekenkamer becijfert het verschil in een onderzoek. Waar een leraar in vaste dienst in een veelvoorkomende loonschaal 58 euro per uur kost, moeten scholen voor een gedetacheerde docent op hetzelfde niveau 113 euro per uur afrekenen.

Ondanks de hogere kosten, is de externe inhuur van docenten de afgelopen jaren sterk toegenomen. Scholen vangen op deze manier bijvoorbeeld ziekteverzuim tijdelijk op. Van de totale uitgaven aan personeel bedraagt de externe inhuur inmiddels 4,4 procent, een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. Daarbij gaat het overigens niet alleen om leerkrachten, maar ook om ondersteunend personeel.

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat schoolbesturen nauwelijks onderhandelen over de prijs. De onderzoekers stellen vast dat besturen de tarieven „accepteren zoals ze worden voorgesteld door de externe bureaus”. Ze vinden een docent voor de klas nu eenmaal belangrijker dan de kosten.

De Rekenkamer wil schoolbesturen hierbij helpen en gaat daarom woensdag met geïnteresseerden uit de sector in gesprek „om hen te informeren over de mogelijkheden voor onderhandelen over tarieven en voorwaarden”.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van 84 procent van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Dat extern ingehuurde docenten per uur veel meer kosten, komt door diverse factoren. Zo vragen bureaus die scholen en docenten bij elkaar brengen een marge én moeten ze 21 procent btw in rekening brengen. Verder laten de bureaus scholen iets extra per uur betalen, zodat ze de gedetacheerde leraren tijdens schoolvakanties kunnen doorbetalen.

De marges van de bureaus variëren volgens het onderzoek sterk: waar het ene bureau genoegen neemt met 15 procent, voegt het andere wel 46 procent aan de rekening toe.

ANP

