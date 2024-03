Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Almere of Delft? Kopen Zonder Kijken-stel is het niet eens over locatie voor nieuw huis

Deze week zijn Amanch (28) en Deyar (31) de gelukkigen in Kopen Zonder Kijken. Hun flat in Delft is te klein geworden, want het jonge stel is in verwachting van hun eerste kindje. Dat een verhuizing naar een ander huis nodig is, daar zijn ze het dan ook over eens. Maar waar dat huis precies moet komen te staan is nog de vraag.

Hij zit in de gemeenteraad van Delft en wil daar dan ook graag blijven wonen. Zij ziet haar nieuwe huis liever in Almere staan, waar ook haar familie woont. Bovendien heeft het stel een flink eisenlijstje. Zo zoeken Amanch en Deyar voor 5 ton een eengezinswoning met maar liefst vier slaapkamers en een bad, iets dat zelfs voor Kopen Zonder Kijken-makelaar Alex van Keulen een lastige opgave blijkt te zijn.



Als je een middenweg moet vinden tussen Delft en Almere:#kopenzonderkijken pic.twitter.com/yf4RekWjkf — J. Brus (@Jebru91) March 18, 2024



Hij zit in de gemeenteraad in Delft dus moet daar wonen, vrouw wil naar Almere (waarom in godsnaam).. Iets zegt me dat de dame niet blij is met meneer’s politieke carrière #kopenzonderkijken — Saskia – Lorrelei ღ (@LorreleiR) March 18, 2024

Geen passend huis gevonden in Kopen Zonder Kijken

Na 56 dagen is er nog steeds geen passend huis gevonden. „We hebben niet één keer, maar dan ook niet één keer, een huis gevonden waar we een bod op konden doen dat voldeed aan jullie eisen.” En dus moet het stel de eisen bijstellen. Óf ze moeten een andere locatie kiezen óf ze moeten inleveren op het aantal vierkante meters.

Uiteindelijk lukt het om een huis in Delft te vinden, vlakbij de plek waar Deyar is opgegroeid. „Deze plek is heel bijzonder voor mij. Toen ik 25 jaar geleden met mijn ouders naar Nederland vluchtte, woonden we drie straten verderop”, vertelt hij in Kopen Zonder Kijken. „We leefden daar met zes mensen in een appartement met maar één slaapkamer. Dat was toen ook een fijn huis. Dit grote huis is zo ongekend. Het kan bijna niet meer stuk voor mij.”

Gevlucht uit Irak

Ook Amanch, die net als Deyar op jonge leeftijd vluchtte uit Irak, is onder de indruk. „Ik weet niet waar ik moet kijken. Het is gewoon gewoon een superluxe hotel.” Daarnaast voldoet het huis aan een van de belangrijkste eisen van Amanch: er is voldoende ruimte om haar grote familie te ontvangen. „Ik heb in mijn ouderlijk huis nooit een eigen kamer gehad. Dus het is superfijn dat ons dochtertje nu een eigen kamer heeft. Alles is zo adembenemend mooi.”

Ook veel kijkers van Kopen Zonder Kijken zijn blij voor Deyar en Amanch:



Sommige stellen gun je alles. Dit is er een van. Wat een leuk lief stel #kopenzonderkijken — Mr Green (@illycup) March 18, 2024



Wat een mooi lief stel en zo dankbaar. Het is prachtig geworden.#kopenzonderkijken — J e a n n e t💄 (@MrsSandvrouw) March 18, 2024



Wat fijn dat ze zo blij zijn!

Goed gedaan Roos…you nailed it…precies wat ze wilde…#kopenzonderkijken pic.twitter.com/t9IA8XTc6j — Patricia (@kijktdoorjeraam) March 18, 2024

De hele aflevering van Kopen Zonder Kijken kijk je terug via Videoland.

