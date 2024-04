Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Keuringsdienst van Waarde onderzoekt Nederlandse burrata: ‘Zou je geen burrata mogen noemen’

Je hoeft maar een menukaart in Nederland open te slaan of door de supermarkt te struinen en je treft de burrata. De smeuïge Italiaanse kaassoort is hartstikke populair. Maar de Keuringsdienst van Waarde ontdekte dat onze Nederlandse burrata weinig met de echte Italiaanse kaas te maken heeft.

Ruby de Schrijver en Aron Kegel benaderden de Keuringsdienst van Waarde met een prangende vraag. Het koppel is gek van Italië en de Italiaanse keuken en verhuisde naar het land om daar te wonen. Maar er viel ze iets geks op. Waar is in Rome de burrata te vinden?

Burrata in Italië niet makkelijk te vinden

Burrata is een witte kaassoort die wat wegheeft van mozzarella. Aan de binnenkant van de bol zit stracciatella, oftewel een mengsel van mozzarella en verse room. De kaassoort is afkomstig uit het Italiaanse Puglia.

In de Nederlandse supermarkten en horecagelegenheden is de romige kaas alom vertegenwoordigd. En dat terwijl je in Italië goed moet zoeken om de kaas te vinden.

Keuringsdienst van Waarde zoekt échte kaassoort

Burrata-kenner Michele vertelt in het programma dat verse melk onmisbaar is voor de kaas. Zijn opa leerde ooit van de uitvinder, Lorenzo Bianchino, hoe je de kaas maakt. Zonder machines, met de hand en met wrongel van geklonterde melk, zout en water. Dit wordt gesponnen en gevouwen. Vervolgens wordt het mengsel uit elkaar getrokken en gemengd met verse room. Deze stracciatella vouwen ze in een zakje mozzarella en dan noemt men het burrata.

Volgens Francesco, die werkt voor de keuringsdienst van burrata, claimen veel fabrikanten de naam, terwijl ze niet op de officiële manier geproduceerd worden. Want échte burrata moet volgens strenge regels worden gemaakt. En krijgt een zogenoemd I.G.P.-keurmerk (Indicazione Geografica Protetta). Als de makers de bereidingswijze perfect hanteren, onder meer zonder conserveringsmiddelen, krijgen ze het keurmerk.

Nederlandse supermarkten

In de Nederlandse supermarkten vind je onder meer burrata van Zanetti. Een Italiaanse fabrikant, die zich dus niet aan de bovengenoemde eisen houdt. Ze gebruiken conserveringsmiddelen, gepasteuriseerde melk en machines. En volgens de kenners verpest je daarmee de smaak en zou je het geen burrata mogen noemen. Zanetti heeft dan ook niet het keurmerk.

De kleur en glans van de kaas verraden of het om een échte of neppe kaas gaat. Daarnaast hoort de room uit de kaas te stromen als je die opensnijdt. Volgens de makers komt de smaak van de Nederlandse burrata’s niet in de buurt van de echte Italiaanse burrata.

Je kijkt De Keuringsdienst van Waarde terug via NPO Start.

