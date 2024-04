Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pakje sigaretten halen? Daar betaal je vanaf vandaag fors meer voor

Roken is vanaf vandaag een nog duurdere hobby geworden. De prijzen voor sigaretten en shag zijn namelijk weer opgeschroefd en flink ook. Het is de hoogste verhoging ooit.

Voor een pakje met twintig sigaretten betaal je nu ongeveer 11 euro. Dat was de afgelopen tijd 9 euro. Een pakje shag van 50 gram wordt 24,62 euro, 8 euro meer dan voorheen. Overigens mogen winkeliers nog wel eerst hun oude voorraden opmaken tegen de oude prijzen, dus betaal je de nieuwe prijzen nog niet overal.

Het kabinet wil dat het roken steeds minder aantrekkelijk wordt, oftewel een ontmoedigingsbeleid. Met de hogere prijzen worden verdere stappen gezet richting een rookvrije generatie. Vanaf 1 juli 2024 gaat ook een verkoopverbod van tabak in voor alle supermarkten in Nederland. De Albert Heijn stopte hier al op 1 januari mee.

VSK vermoedt dat rokers heil in buitenland gaan zoeken

Directeur Jan Hein Sträter van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) waarschuwde eerder dat nog meer rokers zullen straks hun sigaretten en shag in het buitenland kopen. „Nu is al een kwart van de sigaretten die in Nederland wordt gerookt afkomstig uit het buitenland. Bij shag gaat het zelfs al om 37 procent. Dat zal alleen maar toenemen.”

„Sigaretten zijn straks in Duitsland 3,80 euro goedkoper, een pak shag zelfs 15 euro”, zei Sträter. „Dat maakt het zeer de moeite waard om over de grens inkopen te doen, in Duitsland, België of Luxemburg.”

Gezondheidsorganisaties blij met prijsverhoging

Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds liet weten blij met de nieuwe prijzen voor tabak. „Deze accijnsverhoging is een heel belangrijke stap op weg naar een Rookvrije Generatie”, zei KWF-directeur Carla van Gils. „Niemand wil dat zijn kind begint met roken. En duurder maken van sigaretten helpt daarbij, dat heeft onderzoek aangetoond.”

KWF hoopt dat de accijnsverhoging bestaande rokers aanzet te stoppen of te minderen. „Het verhogen van de prijs is de effectiefste maatregel om dat te stimuleren, zeker als het jaar na jaar wordt ingezet én er goede stoppen-met-rokenhulp beschikbaar is.”

