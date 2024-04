Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zomerse zaterdag? ‘Temperaturen tussen de 20 en 25 graden’

Hoewel het nu buiten nog guur en nat is buiten, gaat het tijd keren. Want aankomend weekend kan het zomers warm worden. Zomers warm? Yep, zomers warm. Met zaterdag temperaturen tussen de 20 tot 25 graden.

Weeronline liet het eerder al een beetje doorschemeren dat april meer lentedagen zou krijgen. Meteoroloog Jaco van Wezel voorspelde dat de kans op droog en zonnig weer vanaf het midden van april toeneemt. Aankomende zaterdag breekt de lentezon door. Korte broek? Barbecue aan? Zonnebrilletje op? Je kunt je er nu weinig bij voorstellen, maar het ziet er toch echt zo uit, dit weekend.

Zaterdag temperaturen tussen 20 en 25 graden

Meteoroloog Marjon de Hond van Buienradar voorspelt namelijk temperaturen van 20 tot 25 graden. En vooral zaterdag 6 april wordt een zonnige dag. Volgens De Hond met eventueel wat sluierbewolking. Het zou namelijk kunnen zijn dat het dagrecord voor 6 april van 2020 zaterdag verbroken wordt.

Lenteweer

Hoe het weer zo rigoureus kan omslaan? De wind draait aan het eind van de week volledig naar het zuiden. En daardoor komt er warme lucht vanuit Afrika, aldus de meteoroloog. „Windkracht zes langs de kust, drie tot vier in het binnenland”, vertelt De Hond.

De gemiddelde temperatuur staat zaterdag op 23 graden. En dat is een groot verschil met de afgelopen dagen. „Normaal is het nu zo’n graad of 13″, volgens De Hond.

Zomerse uitschieter

Morgen en donderdag blijven de temperaturen rond de 13 graden. En kunnen we ook nog wat regenbuien verwachten. Vrijdag stijgt de temperatuur richting de 17 tot 18 graden.

Neem het er aankomende zaterdag maar even goed van. Want zondag zakt de temperatuur richting de 17 graden. Het wordt iets minder warm en de kans op buien neemt toe. Echt lenteweer is het dus nog niet, maar die ene uitschieter is toch best prettig.



Voor zaterdag nog steeds 22-24 graden in de berekeningen, lokaal zomerse temperaturen van 25 graden haalbaar pic.twitter.com/DREyikQOHJ — Jantje_ (@Jantje_) April 2, 2024

