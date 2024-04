Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Code van Coppens-kijkers in een deuk om slechthorende en kibbelende John de Bever: ‘Tranen gelachen’

Staf en Mathias Coppens lieten gisteravond presentatoren Milan van Dongen en Jeroen Stekelenburg en volkszanger John de Bever en zijn partner Kees Stevens uit een escaperoom in Code van Coppens ontsnappen. En vooral John en Kees zorgden voor een hoop hilariteit bij kijkers.

Volkszanger John de Bever duikt samen met zijn man Kees de escaperoom in en neemt het op tegen de sportpresentatoren. Maar John werkt met zijn slechte gehoor en droge opmerkingen bij kijkers op de lachspieren.

Metro sprak John de Bever en partner Kees eerder voor een uitgebreid interview, dat lees je hier.

Slechthorende en gortdroge John de Bever

Dat begint al gelijk als John in de escaperoom namelijk onder de zonnebank ligt en zijn partner de code ‘Ibiza’ naar hem schreeuwt. John reageert dan gortdroog: „Hè?” „Wat zie ik?”, „Evita?” Waarna Kees meermaals luidkeels ‘Ibiza’ roept.

Daarna is het vooral Kees die de volgende opdracht snel begrijpt en ‘Ohm’ begint te zoomen voor de volgende oplossing „Wat ben je nou aan het doen?”, vraagt John verbaasd, terwijl hij nog steeds rustig onder de zonnebank ligt. Als zijn partner hem erbij roept, staat zowel John als Kees hard tegen een balletje te roepen. Hoewel het de bedoeling is om ‘ohmmmmm’ te zeggen, staat John uiteindelijk keihard tegen het balletje te schreeuwen.

Partner Kees doet eigenlijk alles

Als Kees uiteindelijk opnieuw een ingeving krijgt voor weer een andere code, zegt John wederom: „Wat weet jij nou?” Al komt de volkszanger er wel achter dat zijn partner sneller dingen doorheeft dan hijzelf. „God Kees, jij bent slimmer dan ik dacht.”

Later moet het duo weer een opdracht doen, waarbij John in een soort apparaat moet zweten en Kees met het zweet van zijn partner, kleurcodes kan onthullen. „Dit is niet te doen, dit is levensgevaarlijk’, concludeert John. „Heb ik nou een code op mijn kop? Dat kan toch niet”, aldus de volkszanger. Waarna Code van Coppens-gezichten Staf en Mathias hard moeten lachen.

Staf en Mathias lachen op John de Bever in Code van Coppens

Johan Derksen kaartte in Vandaag Inside eerder al eens aan dat John de Bever nogal doof is. En dat blijkt ook meermaals in de uitzending van Code van Coppens, wat voor nogal wat grappige momenten zorgt. Als Kees namelijk zegt dat John uit de zweetmachine mag komen, reageert John met: „Hè? Mag ik er nog niet uit?”

Als de twee uiteindelijk een badkuip weten te vinden, moeten ze daar doorheen glijden. „Ik ben benieuwd of John daar levend uitkomt”, vraagt Staf zich op voorhand al af. En als de twee een sleutel moeten pakken waar stroom op staat, geeft John snel Kees de schuld van de schok die hij krijgt. Uiteindelijk is het wederom Kees die de sleutel te pakken krijgt.

Kijkers in een deuk

Als John uiteindelijk de glijbaan wil opklimmen om iets te pakken, mag dat niet van Kees. „Jij denkt dat ik uit een frikadel kom. Ik mag niks doen. Ik moet stil blijven en mag niks doen. Jij speelt de baas”, aldus de volkszanger tegen zijn man.

Als Kees daarna opnieuw allerlei dingen naar zijn man roept, zegt John wederom droog: „Ik hoor toch helemaal niet wat hij zegt.” Overigens kibbelen Kees en John lekker als een getrouwd stel tegen elkaar.

Als John en Kees onder het schuim, nat en bezweet uit de escaperoom komen, zegt Kees: „Ik ben weer opnieuw verliefd geworden in deze outfit”, terwijl hij naar zijn partner wijst. Overigens gaf John wel toe dat hij blij was dat Kees erbij was, want hij is bang dat hij anders nog steeds in de escaperoom had gezeten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@JohndeBever we hebben ons helemaal tot tranen gelachen om jou en Kees. Ik zie er nu, door de make up die uitgelopen is, uit als een in elkaar geslagen panda. — Liel (@Liel1980) April 21, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Altijd een feest om naar te kijken geweldig 😂 #codevancoppens — Jacqueline (@jacq7934) April 21, 2024

Reacties