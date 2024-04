Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen toch bij Vandaag Inside na operatie: ‘Dit was zo gênant’

Johan Derksen is niet weg te slaan aan de Vandaag Inside-tafel. Hij schoof gisteravond ‘gewoon’ aan bij de talkshow, hoewel hij eerder die dag geopereerd werd aan zijn liesbreuk. In de uitzending doet de analist een boekje open over hoe dit is gegaan.

Derksen lag de afgelopen week flink onder vuur na zijn uitspraken over Habtamu de Hoop. Hij vond dat het Kamerlid niets over de Friese taal mocht zeggen, omdat hij een ‘Afrikaanse achtergrond heeft’. De Hoop werd geboren in Ethiopië, maar werd geadopteerd door Friese ouders. Onder anderen demissionair premier Mark Rutte en de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie veroordeelden Derksen om zijn uitspraken.

De analist wil geen excuses maken omdat hij het „niet racistisch bedoeld had”. Talpa heeft sindsdien nog geen antwoord gegeven op de vraag of Derksen is aangesproken op zijn uitlatingen.

Johan Derksen bij Vandaag Inside na operatie

De 75-jarige analist vertelde eerder in het programma dat hij problemen had bij het poepen door een liesbreuk. Toen vertelde hij ook dat hij onder het mes moest.

„De wonderen zijn de wereld nog niet uit”, zegt presentator Wilfred Genee in de uitzending van gisteravond. „Want daar zit hij gewoon.” Kijkers vragen zich af of de operatie soms niet is doorgegaan, maar dat blijkt niet het geval te zijn. De operatie is volgens Derksen „naar volle tevredenheid” verlopen. „Maar dan moet je daarna nog vier uur wachten tot die ruggenprikverdoving eruit is. Dus je ligt daar nog vier uur naar buiten te kijken.”

‘Ik heb geen gene’

Van de heren krijgt Derksen een fruitmand. „Met extra veel kiwi’s”, grapt Genee. Hij doelt daarop op een eerdere anekdote van de analist. Hij vertelde toen dat hij ziek was geworden van het eten van kiwi’s. „Er lagen alleen nog kiwi’s op de fruitschaal. Bij een wedstrijd heb ik op mijn gemak al die kiwi’s opgevreten. Ik had me een pijn in mijn pens.”

Genee is benieuwd of Derksen in het ziekenhuis nog leuke reacties heeft gehad. „Ik schrik er weleens van. De uitstraling van dit programma dat werkelijk heel Nederland tegenwoordig kent. Toen we vroeger dat voetbalprogramma hadden, had je nergens last van.”

„Lig je helemaal naakt dan bij zo’n operatie?”, vraagt de presentator nog. „Jawel, want op een gegeven moment hoorde ik de chirurg tegen de verpleegster zeggen: ‘Help je even mee de jongeheer opzij leggen?’” Lastig vindt hij dat als bekende Nederlander niet. „Ik heb geen gene. Je moet naar de operatiezaal lopen, dat is zo gênant. Op van die rare slippers en dan heb je zo’n hemd die voor dicht is en van achter kijken ze tegen je kont aan. En dan zo’n netje dat ze ook in de vleesverwerkende industrie hebben op je kop.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

