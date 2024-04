Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In dit restaurant krijg je gratis wijn als je je telefoon inlevert

Kijk als je in een restaurant zit maar eens goed rond: hoeveel mensen checken even snel hun telefoon? De drang is soms groot, maar netjes is het niet. Een restaurant in het Italiaanse Verona probeert telefoons op een bijzondere manier te weren.

Restaurant Al Condominio biedt zijn klanten een deal aan. Als zij hun telefoon inleveren voor de maaltijd, krijgen ze een gratis fles wijn. „We wilden een restaurant openen dat anders was dan de anderen”, vertelt eigenaar Angelo Lella aan de Guardian.

‘Technologie is een probleem geworden’

Hij wil gasten aanmoedigen om met elkaar in gesprek te gaan, in plaats van naar hun telefoon te kijken. „Klanten kunnen ervoor kiezen afstand te doen van technologie terwijl ze samen genieten van een gezellig moment.” Volgens hem is technologie een probleem aan het worden. „Het is niet nodig om elke vijf seconden op je telefoon te kijken”, meent de restauranteigenaar.

De telefoons van de gasten worden bij aankomst achter slot en grendel opgeborgen. Als ze de sleutel aan de ober laten zien, krijgen ze hun gratis fles wijn. Negentig procent van de gasten heeft gebruikgemaakt van de deal. „De reacties waren zeer positief.”

Gratis maaltijd

De restauranteigenaar lijkt een vrijgevige man te zijn, want hij deelt ook gratis maaltijden uit. Klanten kunnen namelijk een recensie over hun maaltijd achterlaten in een doos en wie de meest lovende heeft geschreven, krijgt bij het volgende bezoek een gratis maaltijd.

Al Condominio is niet het eerste restaurant in Italië met zo’n aanbieding. Restaurant Separè 1968 in Marina di Cecina, Toscane, geeft klanten een voucher als ze hun telefoon inleveren. En sterrenchef Gordon Ramsay was er helemaal vroeg bij. In 2006 verbood hij klanten van zijn restaurant om mobiele telefoons mee te nemen. Instagram was er toen nog niet, vooral het vele sms’en was voor hem de reden het te verbieden.

Online recensies

Ramsay is tegenwoordig iets milder geworden. Hij vindt het feit dat veel mensen een recensie achterlaten via hun telefoon wel waardevol. „Iedereen is een criticus, dus waar ter wereld je ook bent, je krijgt direct feedback”, zegt hij daarover. Maar een recensie hoef je natuurlijk pas te schrijven na het eten. En niet tijdens.

