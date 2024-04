Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je Huis op Orde-kijkers lachen om Viktor Brand die over zijn ‘vriendin’ begint

Presentator Viktor Brand probeert in Je Huis op Orde met Christel haar knutselkast op te ruimen. En tijdens een goed gesprek komt ook de ‘vriendin’ van Brand ter sprake. En dat leidde tot komische televisie, waar kijkers om konden lachen.

In Je Huis op Orde proberen Viktor Brand en zijn opruimcrew orde te scheppen in de chaos bij mensen thuis. Eerder hadden kijkers te doen met twee jonge zussen die hun vader verloren en daarna alles thuis moesten rooien met z’n tweeën. Christel en Seferlino hebben dit keer hun huis ‘niet op orde’. Hoewel hun woning niet compleet ontploft is, ligt overal wel iets. In iedere kast, opbergplank of lade liggen spullen. En daar wordt het koppel niet gelukkig van.

Christel en Seferlino in Je Huis op Orde

Het huishouden komt veelal op de schouders van Christel te liggen. De was noemt zij de ‘Himalaya op zolder’, omdat er geen einde aankomt. Zoons Royce en Quinn maken er geen geheim van dat ze rommelig zijn. En ook vader Seferlino is niet echt van het huishouden. Christel zelf vindt het moeilijk om dingen weg te gooien.

Als presentator Brand en Christel voor een uitpuilende knutselkast staan, vraagt de presentator waarom de kast zo ontploft is. „Hier word je ook niet blij van, dit geeft ook geen energie.” En dat beaamt Christel. Volgens haar trekt Seferlino de kast één keer in de zoveel tijd helemaal leeg en gooit hij alles weg. En dat vindt Christel moeilijk omdat er ook knutselwerken en tekeningen van haar zonen tussen zitten.

Viktor Brand maakt grapje over ‘vriendin’

„Schaam je je?”, vraagt Brand. En dat is volgens Christel het geval. „Als jij dit in je huis had, schaam je je toch ook?”, vraagt ze aan de presentator. „Heb jij zoveel rommel?” Maar Brand legt uit dat hij een enorm opruimerig type is. „En jouw vriendin ook?”, vraagt Christel. En daar ziet Brand een opening voor een grapje: „Nee, mijn vriendin heb ik al heel lang geleden het huis uitgegooid.” Waarna Christel: „Verstandig”, antwoordt. Brand is namelijk al twintig jaar getrouwd met zijn man André Koelewijn.

Overigens blijkt dat Christel en Seferlino behoorlijk botsen in hun relatie. Ze geven elkaar veelal de schuld van de troep. En als Brand met Christel haar boeken probeert uit te zoeken, wordt ze emotioneel. Als ze zich namelijk aangevallen voelt, trekt ze zich graag terug met een boek. „Wie valt jou dan aan?”, vraagt Brand. En dan moet Christel huilen. „Ik ben nooit goed genoeg en ik heb altijd te veel rotzooi”, vertelt Christel over de reacties die ze van anderen krijgt.

Kijkers zien spanning in relatie

Ook als het koppel de sauzen en kruiden gaat uitzoeken, wordt er gesneerd en gesnauwd. Als Seferlino namelijk de kruiden wil sorteren, wordt Christel boos. „Jij kookt niet.” Waarna ze benadrukt dat ze voelt dat Seferlino haar „verschrikkelijk” vindt. En hoewel Seferlino een hand op Christels schouder legt, blijft ze geïrriteerd. „Hoe kun je iemand kruiden laten uitzoeken die nooit kookt?” Ook kijkers merken op dat de relatie van Christel en Seferlino onder druk staat.



Goede psycholoog of relatietherapeut zou meer wonderen doen. #jehuisoporde — Wallie Leest mee. (@FutbalTrejnisto) April 3, 2024

Van jezelf houden

Maar Christel barst meermaals in tranen uit. „Je moet een beetje meer van jezelf gaan houden schat. Daar is het nu echt tijd voor”, drukt Brand haar op het hart. Als het koppel uiteindelijk hun opgeruimde huis terugziet, zijn ze blij en verrast. „Ik word hier dolgelukkig van”, aldus Christel.



@VictorBrand heeft z'n vriendin al jaren geleden de deur uit gedaan. 😂🤣 #jehuisoporde pic.twitter.com/PqEBVQidRT — WendyWijsneus – de echte 👉🏼👃🏼 (@wendywijsneus) April 3, 2024



Dan vraagt ze aan Viktor wat z’n vriendin er van vindt 😂#jehuisoporde — André 🇹🇭 (@avandriel1976) April 3, 2024



"En jouw vriendin?" tegen @ViktorBr

"Die heb ik al een tijd geleden het huis uit gegooid" 😂

Ze weet niet dat Vik van de heren is. Ik eerst ook niet moet ik eerlijk zeggen.#JeHuisOpOrde — niec (@nniieecc) April 3, 2024



Ik dacht dat het algemeen bekend was dat Viktor geen vriendin heeft ☺️ #jehuisoporde — Sara (@Sara_Schaap) April 3, 2024

Je kijkt Je Huis op Orde terug via KIJK.

