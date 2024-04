Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouwen laten steeds vaker eicellen invriezen uit voorzorg: ‘Een bevrijding’

Een toenemend aantal vrouwen doet aan social freezing: het laten invriezen van hun eicellen, zodat ze op latere leeftijd nog moeder kunnen worden. Maar, waarschuwde gynaecoloog en hoogleraar Annemiek Nap gisteravond in talkshow Op1, stel je kinderwens niet onnodig uit. „Als je zeker weet dat je kinderen wilt en je bent 34, ga dan niet die wereldreis maken, maar word zwanger.”

Voor Titia Hoogendoorn haalde de mogelijkheid om haar eicellen in te vriezen, de druk van haar kersverse relatie. „Ik voelde die biologische klok tikken”, zegt Hoogendoorn in Op1. „Ik kon alleen maar denken: is dit de persoon met wie ik kinderen krijgen? En zo niet, moet ik het dan maar uitmaken en op zoek naar een nieuwe man?”

Eicellen invriezen gaf rust

Omdat de kosten van het invriezen van eicellen haar niet tegenviel, ging ze zich erin verdiepen. „Toen ik me ging inlezen, hoorde ik: ‘Als je dan je eicellen invriest, doe het dan wel voor je 34ste’. En ik werd bijna 33 dus ik dacht: ik ga er gewoon voor. Toen ik dat eenmaal gedaan had, voelde ik ook veel meer rust en kon ik beter in de relatie kijken of het een leuke relatie was, ja of nee.”

Haar relatie is nog aan en ook als ze aan kinderen wil beginnen, betekent dat niet dat de ingevroren eitjes gebruikt zullen worden. Maar het idee dat ze ingevroren zijn „vond ik echt een bevrijding”, ze Hoogendoorn.

Eicellen invriezen op 37ste

Voor Neda Kia is de situatie anders, legde ze in Op1 uit. Zij koos als single voor het invriezen van haar eicellen op haar 37ste. „Ik dacht er op mijn 31ste al over na, maar voelde toen geen noodzaak. En op mijn 35ste dacht ik: mijn lichaam maakt nu een keuze voor mij. Terwijl ik mentaal daar nog niet ben. Bij mij tikt de klok nog steeds niet.”

Toch koos ook Kia voor het invriezen van haar eicellen, om in meer rust te kunnen bepalen of ze kinderen zou willen met haar toekomstige partner. „Ik ben nu wel 37 dus als ik een relatie krijg, dan zou je misschien over drie jaar kinderen willen.”

Belastende behandeling

Hoewel zowel Hoogendoorn als Kia de behandeling zelf goed doorstonden, kan hij wel belastend zijn, zegt gynaecoloog Nap. „Zowel fysiek als mentaal. Hij kan ook met complicaties gepaard gaan.”

Nap is het dan ook nog steeds eens met de oude tegelwijsheid ‘een slimme meid krijgt haar kind op tijd’. „Juist vanwege het feit dat zo’n behandeling vervelend kan zijn. We kunnen dat heel makkelijk zeggen, als je op tijd een goede man tegen bent gekomen, je hebt een beetje geld en je hebt alles op orde: ga er dan voor. Maar soms is het leven niet zo makkelijk. Ik denk: op het moment dat je alles in orde hebt en je weet zeker dat je kinderen wil, stel het dan niet onnodig uit.”

Het toenemend aantal vrouwen dat hun eicellen laat invriezen is geen zorgelijke ontwikkeling, zegt Nap. „Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van deze optie en dat ze een weloverwogen beslissing maken.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Reacties