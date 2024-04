Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goedele Liekens waarschuwt bij VI-heren voor populaire satisfyer: ‘Eng ding’

De Belgische seksuoloog Goedele Liekens schoof gisteravond voor het eerst aan als bargast bij Vandaag Inside. Daar waarschuwde ze ook voor het beroemde seksspeeltje de satisfyer. En waarom vrouwen dit volgens haar niet te vaak moeten gebruiken.

Wilfred Genee vertelt dat Liekens een pleidooi wil houden tegen de luchtdrukvibrator. Beter bekend als de satisfyer. Ze schreef er eerder een column over voor het Belgische HLN. Daarin kaart ze wel vaker onderwerpen over seksualiteit aan. Eerder schreef ze bijvoorbeeld over het gevaar van saldoseks en pleitte ze voor bambiseks in een langere relatie.

Satisfyer is volgens Goedele Liekens efficiënt

Volgens Liekens maken producenten heel agressief reclame voor de satisfyer. Zo krijgen seksuologen de luchtdrukvibrators veelvuldig toegestuurd. „Dat is een hele goede machine, die werk heel efficiënt. Dat is echt van zero tot ‘Oh my god’ in minder dan twee minuten.”

Ze legt uit dat de satisfyer een zuigfunctie in plaats van een trilfunctie heeft. Een gebruiker zet het apparaatje op de clitoris. „Dat is heel efficiënt en gaat heel snel. Maar juist dat…”

Vandaag Inside-heren kennen de luchtdrukvibrator

Dan gaan ook de VI-heren zich ermee bemoeien. René van der Gijp vertelt dat de mannen van Vandaag Inside zo’n satisfyer kregen. En dan ziet Johan Derksen de mogelijkheid om er even een schunnige grap in te gooien. „Dat scheelt mij een uur likken”, aldus Derksen, die overigens ook regelmatig benadrukt dat er bij hem thuis niet veel meer in de slaapkamer gebeurt.

Maar Liekens is niet bepaald fan van het apparaat. „Het is zo efficiënt dat het te efficiënt wordt. Het is toch juist leuk als het een beetje duurt en opbouwt? Dit is een steekvlam. En een steekvlam is ook snel uitgedoofd.”

VI-tafel lacht om omschrijving seksspeeltje

De seksuoloog moedigt juist de langzame opbouw aan. „Ik ben ook bang dat je een soort gewenning krijgt. De vrouw focust zich namelijk niet. Als vrouwen problemen hebben met klaarkomen, heeft dat vaak te maken met het feit dat ze zijn afgeleid. Ze denken aan iets anders en focussen niet.”

Volgens Liekens hoef je met de satisfyer niet te focussen. „Je kunt met je moeder bellen, je zet het erop en het gaat toch gebeuren.” Waarna de VI-tafel en studio hard moet lachen. „We raken een beetje verwijderd van wat seks echt lekker maakt. Dus gebruikt dat ding niet te vaak en voortdurend. Ik vind het een eng ding.”

Kijkers over Goedele Liekens als VI-gast

Liekens had haar debuut bij de VI-heren en kennelijk had Van der Gijp geopperd om de Belgische seksuoloog uit te nodigen. Hoewel niet alle VI-kijkers Liekens’ aanwezigheid konden waarderen, ze vertelde namelijk ook waarom we wat flexibeler om moeten gaan met die mensen die van geslacht willen veranderen, was ook een groot aantal kijkers positief over haar eerste VI-optreden.



Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

