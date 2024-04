Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Cosmetisch arts Tha-In: ‘Met 25 jaar willen meiden al een facelift’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: cosmetisch arts Thanya Tha-In, die één ding haar hele leven zeker wist. Ze moest en zou dokter worden.

Dokter Thanya Tha-In studeerde geneeskunde, behaalde Cum Laude haar diploma, promoveerde aan de Universiteit van Oxford en werd daarna chirurg. Als 10-jarig meisje verhuisde ze van Thailand naar Nederland. Ze ging in Nederland naar school en kreeg les in een onbekende taal. Binnen een jaar maakte ze de taal eigen. Want één ding wist zij al die tijd zeker: ik word arts.

Thanya Tha-In in De Werkvloer

Nu is de 44-jarige Tha-In chirurg en KNMG-geregistreerd cosmetisch arts. Daarnaast was ze bestuurslid Kwaliteit bij de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde en sinds 2015 runt ze haar eigen cosmetisch kliniek: Skin Surgery.

In De Werkvloer bespreken we de wildgroei aan cosmetisch klinieken in Nederland, het belang van de KNMG-registratie voor erkend cosmetisch artsen en vertelt Tha-In hoe ze de patiënten steeds jonger ziet worden.

Nieuwsgierig waarom Tha-In haar plek als chirurg in het ziekenhuis verruilde voor de cosmetische geneeskunde? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Metro’s podcast De Werkvloer. Vanaf vandaag te beluisteren via je favoriete podcast-app of via onderstaande links.

Abonneer je via Apple Podcasts of Spotify en krijgt automatisch alle nieuwe afleveringen in je favoriete podcast-app.

Reacties