Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit bij De Bauers-kijkers om humor en commentaar zonen Frans Bauer: ‘Ik lig in een deuk’

De Bauers-kijkers lagen gisteravond behoorlijk in een deuk om het gezin van Frans en Mariska Bauer. Want vooral het commentaar en de humor van de vier zonen van het stel werkte bij het kijkerspubliek op de lachspieren.

Gisteravond verschenen volkszanger Frans Bauer en zijn gezin weer op de buis met hun realityprogramma. Het gezin heeft vijf honden thuis. Maar zoon Frans Junior zou de dieren eerder als „cavia’s’ en „schijtmachines” bestempelen.

Papa Frans noemt zichzelf een echte ‘hondengoeroe’, maar daar denkt zijn kroost anders over. „Als er een hond geplast heeft, dan kijkt hij er zo langs”, zegt zoon Christiaan. „Dan zegt hij: ‘Jongens kom eens, ik ruik poep. Ga eens kijken'”, doet Frans Jr zijn vader na. Jongste zoon Lucas kan er smakelijk om lachen.

De Bauers krijgen er in de aflevering van gisteravond een nieuw hondje bij. Puppy Saartje komt namelijk bij de Bauers wonen. Maar volgens Frans Jr. heeft het gezin er een „nieuwe poepmachine” bij.

De Bauers in een deuk om ‘klussen’ Frans

Mariska en Frans schieten volledig in de lach als Mariska vertelt dat Frans ‘heel goed kan klussen’. „Waarom doe je nou zo?”, reageert Frans, terwijl Mariska even een tissue moet pakken. „Ik heb geen fijne motoriek”, geeft Frans toe. „Goh”, reageert Mariska schaterlachend. „Ben je daar na 50 jaar pas achter?” In de vorige aflevering werd de volkszanger vijftig jaar en pakte zijn gezin groots voor hem uit.

Daarna aan Frans de taak om een schilderij op te hangen. „Hoe laat komt die man die dat doet?”, vraagt zoon Jan. „Die is er al, die is hier”, lacht Frans. Volgens Frans wordt hij door Mariska altijd gestoord bij het klussen.„Een gaatje boren is toch niet klussen?”, vraagt Mariska zich af. Uiteindelijk moeten zonen Jan en Frans Jr hun vader ondersteunen om uiteindelijk het gaatje te boren én het schilderij toch echt aan de muur te krijgen.

Kijkers kunnen humor De Bauers waarderen

Frans kaart aan de eettafel aan dat hij 20 kilo kwijt wil. Zijn vrouw en kinderen hebben daar een hard hoofd in en zien wederom ruimte voor grappen. Maar zijn gewichtsverlies heeft Frans toch echt op ‘zijn bucketlist’ staat. Er staat overigens meer op die bucketlist van Frans. Zoals een grote show doen en een EHBO-cursus. En die laatste wens gaat kennelijk in de volgende aflevering al in vervulling.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#debauers weer heerlijk genoten, en dan die jongens ,lig in een deuk — martina (@danielle0601) April 19, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo heerlijk toch dat gezeik met pubers bij @fransbauer_ hetzelfde is als met mijn pubers 😉 #debauers — Doortje (@DoryvanZanten) April 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Frans en z’n Bucketlist 😂#deBauers — Chantal 78 (@Chantie_78) April 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heerlijk weer! Zoons met opmerkingen waardoor je vd bank valt en n schilderij dat miet worden opgehangen…..soap op zich 😂😂😂 #debauers — Ellen van Dorssen 🕊️ (@EDorssen) April 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heerlijk die Lucas ligt steeds in een deuk #debauers — wendy van berkel (@verwendys66) April 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

😂🤣 nee Frans een gaatje boren is geen klussen…..🤣😂 aldus Maris😂🤣 #debauers — globy⭕️7 🦧🌍 (@globy07) April 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het schilderij moet worden opgehangen….. Ik lig in een deuk😂😂😂 #deBauers — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) April 18, 2024

Je kijkt De Bauers terug via NPO Start.

Reacties