Dit zijn de gouden (ver)kooptips voor de vrijmarkt tijdens Koningsdag

Waar de één Koningsdag viert met een oranje tompouce en glas oranjebitter, zoekt de ander z’n geluk op een vrijmarkt. Of je nu op jacht bent naar tweedehands schatten of je eigen spullen verkoopt, met deze waardevolle tips wordt je dag gegarandeerd een succes.

Voel je ongemak wanneer je door de spullen van een ander wroet, of krijg je spontaan paniek bij een tegenbod? Maak je geen zorgen. Het is heus niet zo ingewikkeld als het lijkt.

Verkooptips

Met een prima weersvoorspelling belooft het een goede Koningsdag te worden. Je spullen zijn verzameld en de kraam is geboekt, maar hoe ga je alles zo goed mogelijk verkopen?

Maak je kraam gezellig

Ziet jouw kraam er ongezellig uit en liggen je spullen er verloren bij? Grote kans dat jouw potentiële klanten naar een andere verkoper zullen gaan. Probeer van tevoren aan de versiering van je kraam te denken, zoals oranje vlaggen, een oranje kleed en eventueel een muziekboxje. Net als in een winkel, moet ook jouw kraam er verzorgd uitzien.

Organiseer je spullen

Mensen worden over het algemeen niet vrolijk van graaien in een stapel met tweedehands kleding. Organiseer producten per categorie. Verkoop je ook interieuritems, leg deze dan bij elkaar. Een grote boeken- of tijdschriftencollectie berg je makkelijk op in een oude kartonnen doos.

Blijf vriendelijk

Een chagrijnige verkoper… daar is nog nooit iemand blij van geworden. Die gunfactor, waarbij iemand nét iets meer zal betalen dan hij of zij eigenlijk wil, kun je op deze manier wel vergeten.

Onderhandelen hoort erbij

Over onderhandelen gesproken, dat hoort erbij. Hoe hard je ook roept dat je niet kunt onderhandelen, je zal het vroeg of laat moeten doen. Onthoud dat mensen naar een rommelmarkt gaan om producten voor een habbekrats te kopen, dus gigantische bedragen ga je niet krijgen.

Wil je echt een specifiek bedrag voor een product ontvangen, zet dan hoog in. Laat je niet ompraten. Jij bent de verkoper, dus uiteindelijk ben jij de baas. Het onderhandelen zal op het begin van de dag misschien stroefjes verlopen, maar dit gaat in de loop van de dag sowieso verbeteren.

Breng je omgeving op de hoogte

Meer bezoekers, is meer omzet! Deel een foto van je kraam op alle socials, stuur foto’s naar vrienden en familie en roep iedereen op om langs te komen. Hoe drukker jouw kraam is, hoe interessanter dit voor potentiële klanten wordt. Daar komt nog bij, het is ook nog eens gezellig.

Kooptips

Ga je een rondje over de vrijmarkt om tweedehands parels op de kop te tikken, houd dan deze tips in je achterhoofd.

Kom op tijd

Misschien een open deur, maar wel echt waar. Voordat hordes mensen de vrijmarkt bezoeken, heb jij alle tweedehands schatten er al tussenuit geplukt.

Neem de tijd

Wanneer een kleed of kraam van een verkoper ramvol spullen ligt, dan werkt ‘even snel scannen’ helaas niet. Je zult echt de tijd moeten nemen om de tweedehands parels te vinden. Dit geldt ook voor kledingrekken. Ga alle items één voor één af.

Scan de verkoper

Spot je een kraam met voornamelijk kledingstukken, dan is het slim om de verkoper stiekem te scannen. Komt zijn of haar lengte of postuur totaal niet overeen met jouw eigen maten, dan zullen de kledingstukken je ook niet goed passen. Hup, door naar de volgende.

Check op gebreken

Heb je een item gevonden waar je hart sneller van gaat kloppen, maar spot je een barst, scheur of beschadiging? Indien je het niet kunt maken, kun je je afvragen of het dan wel écht de moeite waard is.

Wees creatief

Een geweldig meubelstuk gevonden, maar is de kleur niet geschikt voor jouw woonkamer? Een likje verf kan al wonderen doen. Wees creatief en denk in DIY-projecten.

