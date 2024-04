Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Even Tot Hier brengt conflict Iran / Israël terug tot oerknal (en Nick en Simon)

De aanval (vergelding) van Iran op Israël is al weer een week geleden. Maar ja, het satirische tv-programma Even Tot Hier bespreekt de achterliggende week, dus kon het onderwerp toch niet ontbreken. Wat je dan doet als je de makers Niels van der Laan en Jeroen Woe bent? Dan brengt je het ‘even simpel’ terug tot de oerknal. En een voormalig zangduo uit Volendam.

Even Tot Hier hield het voor de kijkers niet alleen bij Iran / Israël natuurlijk. Zo werd een hart onder de riem van NS-personeel, die veel met geweld van reizigers te maken hebben, gestoken. En mocht good-old Roberto Jacketti & The Scooters hun hit I Save The Day aanpassen tot I Save The Date om de draak te steken met Prinsjesdag nieuwe vorm.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Even Tot Hier versus Máxima

En kijkers waren er trouwens: bijna 1,7 miljoen (!), zelfs heel ruim boven Het Journaal van 20.00 uur. Tegenover Even Tot Hier ging op RTL 4 de langverwachte serie Máxima van start. Met 708.000 scoorde dat begin niet onverdienstelijk op zo’n ongelukkig tijdstip. Vooral ook omdat de eerste twee afleveringen de hele dag al via Videoland te bekijken waren. Metro‘s recensie over Máxima lees je hier.

„Hebben jullie er zin in!?”, riepen Van der Laan en Woe bij de start van Even Tot Hier tegen het studiopubliek. „Wij ook. De Derde Wereldoorlog!” Woe: „Waar al tijden voor werd gevreesd, dat is deze week gebeurd. Iran heeft Israël aangevallen.” Van der Laan: „Iran en Israël, in de geo-politiek gezien als de Nick en Simon van het Midden-Oosten hè? Het zijn nooit echt vrienden geweest, het was een kwestie van tijd voordat het zou clashen.”

Drones en raketten

In een ingelast nacht-Journaal werd gemeld dat Iran tientallen drones en raketten had afgevuurd. Dit als vergelding op de Israëlische aanval op een Iraans consulaat in Damascus in Syrië begin april. Jeroen Woe: „Volgens Israël ging het het uiteindelijk om meer dan driehonderd drones en raketten.” Historisch, zo’n aanval van Iran op Israël, gaven de mannen van Even Tot Hier aan. Het Israëlische afweersysteem haalde echter zo’n beetje elke drone en raket uit de lucht. Niels van der Laan: „Daar was Israël énorm trots op.” Collega Woe met verbaasde blik: „Terwijl… zo’n vlucht met een drone duurt negen uur.” Van der Laan: „Je ziet het zeg maar wel aankomen.” Woe: „De keeper van Ajax heeft gereageerd. ‘Als iets negen uur onderweg is, dan kan zelfs ik ‘m nog wel uit de lucht plukken’.”

De schrik zat er volgens Even Tot Hier echter goed in. „De hele wereld werd bloednerveus. Gaat Israël iets terug doen? Gaat Iran nog verder? Alle wereldleiders riepen op tot terughoudendheid.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De lezing bij #eventothier over de recente spanningen tussen Israël en Iran bagatelliseert de pogrom van 7 oktober, geen woord over de gijzelaars. De ontvoering, slachtpartij en verkrachtingen door Hamas vindt niet haar oorzaak in " jarenlange onderdrukking van de Palestijnen" — Sebastiaan 🎗 (@sj_dk) April 20, 2024

Even Tot Hier maakt vergeldingslijn

Waar het volgens Even Tot Hier om draait: vergelding na een kleinere reactie van Israël later in de week. Daarom werd een, in dit geval, Israëlisch-Arabische vergeldingslijn samengesteld. Jeroen Woe: „Ja leuk.” Van der Laan: „Die van donderdag was een vergelding op de aanval van zaterdag.” Woe: „Ja, maar dat was een vergelding van Iran omdat Israël op 1 april het Iraanse consulaat in Syrië had gebombardeerd.” Van der Laan: „Maar dat was dan weer een vergelding van de raketaanvallen van Hezbollah op Israël.” Woe: „Die waren een vergelding voor de bombardementen van Israël op Gaza.” Van der Laan: „Die een vergelding waren van de terroristische aanslagen van Hamas op 7 oktober.” Woe: „Die een vergelding waren van het jarenlang onderdrukken van de Palestijnen.” Van der Laan: „Wat een gevolg was de opstand tijdens de tweede intifada.” Woe: „Die uitbrak na het bezoek van Sharon aan de Tempelberg.”

Niels van der Laan weer: „En zo gaat het he-le-maal terug tot aan de oerknal.” Woe: „De oerknal die waarschijnlijk weer een vergelding was van Israël met steun van de toen nog 41-jarige Joe Biden.” Even Tot Hier kwam later in het programma nog één keer op de vergeldingslijn terug, want lang vóór die oerknal zou er al iets anders zijn begonnen: de verbouwing van het Binnenhof in Den Haag.

Even Tot Hier terugkijken van via NPO Start.

Reacties