Wereldwijd oproepen tot terughoudendheid na Iraanse aanvallen

In heel de wereld klinken oproepen tot terughoudendheid, na de aanval van Iran op Israël, om verdere escalatie van de conflicten in het Midden-Oosten te voorkomen. Onder meer uit Washington, Beijing, Moskou, Brussel, Riyad, Caïro en het hoofdkwartier van de Verenigde Naties.

Ook de NAVO heeft zondag opgeroepen tot terughoudendheid bij de betrokken partijen na Iraanse aanvallen op Israël. Iran vuurde vannacht honderden raketten en drones af op Israël als vergelding voor de Israëlische luchtaanval van 1 april op de Iraanse ambassade in Damascus. Van de meer dan driehonderd drones en raketten die Iran op Israël heeft afgevuurd, zegt Israël „99 procent” te hebben onderschept. Het is de eerste directe aanval van Iran op aartsvijand Israël.

Ook de Houthi-rebellen in Jemen als militanten van Hezbollah in Libanon voerden vannacht aanvallen uit op Israëlische doelen.

De Israëlische regering bespreekt zondagmiddag hoe te reageren. De NAVO acht terughoudendheid noodzakelijk om te voorkomen dat het conflict in het Midden-Oosten “volkomen onbeheersbaar wordt”.

Ook premier Mark Rutte roept op tot terughoudendheid. Hij laat weten via X dat ‘de veiligheid van Israël niet verder in het geding mag komen’. „Het is essentieel dat regionale escalatie wordt voorkomen.”

Dat liet hij vandaag aan het einde van de ochtend via X weten, na telefonisch overleg met de Nationale Veiligheidsraad over de situatie in het Midden-Oosten. „Nederland veroordeelt de roekeloze en gevaarlijke aanvallen van Iran ten zeerste. Het is goed te zien dat Israël deze aanvallen effectief heeft afgeslagen”, zegt Rutte.

The Netherlands’ National Security Council has just met by telephone to discuss the situation in the Middle East. The Netherlands condemns Iran’s dangerous and reckless attacks in the strongest possible terms. It is good that Israel was able to effectively repel the attacks.…

