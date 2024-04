Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geert Wilders doet aangifte tegen Frans Timmermans, maar er is gedoe over één woord

Geert Wilders vindt een uitspraak van collega-politicus Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) veel te ver gaan en gaat aangifte doen. De PVV-leider roept andere mensen op hem daarin te volgen. De uitspraak waar het om draait: „Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.”

Timmermans sprak zijn woorden gisteren in een speech op het congres van de linkse combinatie. Daarin keerde de voorman van GroenLinks-PvdA zich dus tegen de PVV, dat als grootste partij momenteel een kabinet probeert te formeren met VVD, NSC en BBB.

Wilders: ‘Dus ook geen geweld?’

Wilders ziet een bedreiging in de woorden van Timmermans’ speech. „Niets nalaten? Niets? Dus ook geen geweld? Ik ga aangifte doen”, schrijft hij op X. In een andere tweet spreekt hij van „levensgevaarlijke linkse ophitserij” en roept hij anderen dus op om ook aangifte tegen Timmermans te doen.

In een andere tweet meldde de PVV-man: „Ze hebben niets geleerd van de moord op Pim Fortuyn! Ga de komende dagen allemaal aangifte doen tegen Frans Timmermans bij de politie in je eigen gemeente om de haat van links te stoppen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niets nalaten? Niets? Dus ook geen geweld? Ik ga aangifte doen. https://t.co/ljXJ7OFCLC — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 20, 2024

Timmermans haalde in zijn toespraak op het congres in Apeldoorn ook uit naar de „permanente twitter-incontinentie” van Wilders. De GroenLinks-PvdA-man ontkent dat hij heeft opgeroepen tot geweld tegen Geert Wilders. „Dit doet Wilders altijd als hij kritiek krijgt. Dan slaat hij om zich heen”, zegt hij vandaag in een verklaring. „Mijn middelen zijn altijd parlementair en niets anders. Iedere andere suggestie werp ik verre van me.”

Gedoe over één woord

Er is gedoe over het woordje ‘niets’ uit de speech, waarover de boze Wilders dus vooral valt. In de tekst die vooraf was gedeeld met journalisten staat ‘niet nalaten’ in plaats van ‘niets nalaten’. Dat sprak Timmermans blijkbaar verkeerd uit. SBS6-journalist Sam Hagens kwam daar gisteren mee. Ook hij kreeg de tekst onder embargo.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een woordvoerder van GL-PvdA zegt dat dit gaat om een verspreking. In de tekst, die werd voorgelezen vanaf autocue, stond “niet nalaten” i.p.v. “niets nalaten”. In de tekst die vanochtend onder embargo met journalisten werd gedeeld stond ook “niet nalaten” https://t.co/N0ju3DO0B4 — Sam Hagens (@SamHvNL) April 20, 2024

‘Veel ruzie Wilders, nu oplossingen’

Frans Timmermans verweet Geert Wilders gisteren dat de kabinetsformatie al vijf maanden duurt en vooral door zijn toedoen alleen maar „tot heel veel ruzie heeft geleid en nul oplossingen”. En al die tijd gebeurt er niets aan „de noden van de samenleving” vindt de GroenLinks-Pvdaleider, die zinspeelt op een einde van de huidige formatiepogingen van PVV, VVD, NSC en BBB.

„Ik heb altijd gezegd: de leider van de grootste fractie mag het initiatief nemen bij de kabinetsformatie. Maar er komt ook een punt waarop hij dat voorrecht verspeelt. En dat punt komt nu steeds dichterbij. Die vier kunnen Nederland niet eindeloos aan het lijntje houden. De vraag is alleen maar wanneer gaan VVD en NSC dat ook inzien? Komen zij tot inkeer? Of gaan ze een riskant experiment aan met een man die niet anders kan dan verdeeldheid zaaien?” Want, vindt Timmermans, „als je meer dan twintig jaar lang verdeeldheid zaait, kun je nooit eenheid oogsten”.

Vorige Volgende

Reacties