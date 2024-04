Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongekend dramatische start voor John in Miljoenenjacht: ‘Dit is bijna knap’

Finalist John kende gisteravond een rampzalig begin in het SBS6-spelprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Hij verspeelde in rap tempo miljoenen euro’s, maar ging uiteindelijk toch met een leuk bedrag naar huis.

Vorige week zagen we Adri in de finale van Miljoenenjacht, die juist een fantastisch begin had. Maar nadat hij zijn onderbuikgevoel negeerde, ging het alsnog mis.

John heeft rampzalige start in Miljoenenjacht

John mag in de finale plaatsnemen nadat hij vliegensvlug een antwoord weet op een rekensom. „Wat hield jij het hoofd koel zeg”, prijst presentatrice Linda de Mol hem. „Wat bleef je kalm.” John legt uit dat hij de hele dag niet anders doet. De Mol is benieuwd of hij ook kan berekenen hoe groot zijn kansen zijn in de finale. „Ik denk dat ik vijftig procent kans heb. Ik win hem wel of ik win hem niet”, zegt hij, tot hilariteit van het publiek. Voordat hij begint, wisselt hij de koffer waar volgens hem vijf miljoen euro in zit van 13 naar 10, de trouwdag van hem en zijn vrouw Carien. „Het gaat al 42 jaar geweldig, hopelijk nu ook.”

Zijn weg naar de finale is dus nog veelbelovend, maar bij het wegspelen van de koffers gaat het meteen al mis. In het eerste koffertje blijkt de vijf miljoen euro te zitten. „Dit is gewoon bijna knap, dat je bij de eerste de beste de 5 miljoen eruit haalt. Wat een bummer”, zegt De Mol. Daarna vist hij ook de 2 miljoen euro eruit en ziet het er niet rooskleurig uit voor John. „Wordt het zo’n avond?”, roept De Mol uit. Op aanraden van zijn vrouw kiest hij voor nummer 21 en ja hoor: daar zit het lage bedrag van 50 euro in. Ook daarna speelt hij een redelijk bedrag weg, maar de koffer erna is het wéér raak. Ook de 2,5 miljoen euro is er nu uit. „Soms zit het mee en soms zit het tegen”, reageert John laconiek. „Het kon nog veel erger.”

‘Leuk stukje aanvulling op mijn pensioen’

John krijgt na deze slechte eerste ronde een bod van 11.000 euro, maar hij is beslist niet van plan om daarop in te gaan. De tweede ronde gaat het een stuk beter en achter elkaar speelt hij verschillende lage bedragen weg. Hierna krijgt hij een iets hoger bod van 34.000 euro, maar ook dat vindt John niet hoog genoeg. De ronde erna gaat weer goed, dus durft De Mol te vragen wat hij met een eventueel bedrag zou doen. „Ik wil een leuk stukje aanvulling op mijn pensioen, voor de oude dag. En uiteraard iets voor de kinderen en kleinkinderen.”

Het volgende bod is 62.000 euro. Vrouw Carin vindt het goed, maar het publiek is van mening dat John door moet gaan. „Ik vertrouw op mijn dorp”, zegt John. En dus zegt hij ‘geen deal’ en speelt hij nog even verder. Dat blijkt een goede zet te zijn: hij speelt de juiste koffers weg en krijgt een bod van 117.000 euro. Zijn vrouw Carien maant hem tot stoppen en dit keer luistert hij na lang twijfelen wel. „Hoe diep is de depressie als je de miljoen en de 7,5 ton wegspeelt?”, vraag De Mol. „Depressie is er niet, maar ik heb een goed huwelijk en dat wil ik zo houden. We hebben een deal.”

