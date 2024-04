Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Automobilisten gewaarschuwd: veel controles verwacht tijdens jaarlijkse flitsactie

Wie weleens een paar kilometertjes te hard rijdt, is gewaarschuwd. Volgende week start door heel Europa, ook in Nederland, een flitsactie. Er worden dan veel meer snelheidscontroles uitgevoerd.

De flitsmarathon, die tussen 15 en 21 april plaatsvindt, komt van de Europese politieorganisatie Roadpol. Die trekt samen met Europese politiekorpsen op om snelheidsduivels op de wegen extra aan te pakken.

Dat gebeurt ook in Nederland. Er wordt op meerdere wegen extra flitsapparatuur gezet. En nee, het gaat niet om flitspalen die mensen belonen als ze zich aan de regels houden. Het gaat er gewoon old school aan toe: mensen die zich niet aan de snelheidslimieten houden, krijgen een dikke prent op de mat.

Op deze plekken wordt extra geflitst

Het AD schrijft dat het zwaartepunt van de week op 19 april komt te liggen. Dan wordt vrijwel alle flitsapparatuur langs de Europese snelwegen geïnstalleerd, aldus de krant. Ook staan meer agenten langs de kant. Ze voeren gesprekken met verkeersdeelnemers, in de hoop dat zij hun rijgedrag aanpassen.

Vooral op ‘ongevallengevoelige trajecten’ en ‘gebieden waar vaak te hard wordt gereden’ wordt extra gecontroleerd. Dat zijn bijvoorbeeld plekken rondom scholen. Maar om welke plekken het precies gaat, dat wordt (bewust) niet bekendgemaakt, om snelheidsduivels niet wijzer te maken.

Actie moet aantal verkeersslachtoffers omlaag brengen

Het doel van de flitsweek is vooral om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Want te snel rijden is in de meeste gevallen de reden voor dodelijke verkeersongevallen. Daar zijn er jaarlijks zo’n 25.000 van in heel Europa. In Nederland gaat het de laatste jaren om jaarlijks tussen de 600 en 800 verkeersdoden.

Een flitsweek helpt tegen verkeersongelukken, zegt een woordvoerder tegen de krant. Het aantal verkeersslachtoffers ging in eerdere edities met een kwart naar beneden.

Wat kan ik verwachten van flitsactie?

De flitsmarathon begint volgens het AD in de vroege ochtend en gaat door tot diep in de nacht. Nederlandse politiekorpsen nemen deel aan de flitsactie, maar welke korpsen dat zijn? Dat is niet bekend. Automobilisten moeten in ieder geval rekening houden met meer flitsapparatuur langs de weg, zowel in Nederland als in andere Europese landen.

Tijdens een eerdere flitsmarathon werden vorig jaar door één verkeersteam in het midden van Nederland alleen al zo’n 3000 overtredingen beboet. 44 automobilisten raakten zelfs hun rijbewijs kwijt omdat ze de verkeersregels aan hun laars lapten.

Reacties