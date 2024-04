Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rutger Castricum botst met Mona Keijzer in De Oranjezondag, kijkers kiezen partij: ‘Hij wordt vervelend’

Rutger Castricum en Mona Keijzer (BBB) zijn gisteravond in aanvaring met elkaar gekomen in talkshow De Oranjezondag. De twee tafelgasten botsten toen Rutger zei dat hij totaal niet begreep waarom de BBB-politicus aan tafel zat, omdat ze ‘niks wilde vertellen’. Maar zijn houding naar haar wordt hem niet in dank afgenomen door kijkers. „Vervelend mannetje.”

De felle discussie aan tafel begon toen presentatrice Hélène Hendriks een filmpje liet zien van Pieter Omtzigt die het over de formatie had. Aan tafelgast Mona Keijzer vroeg hoe zij naar de formatie keek. Daar kon ze ‘niks over zeggen’, zei ze. Rutger Castricum, de vaste tafelgast van de talkshow die vaker de aandacht trekt, snapte daar niks van, zei hij. „Dat jij hier zit, dat gaat nergens over.”

„Meneer Castricum…”, wilde Mona Keijzer reageren. Maar hij ging verder: „Dat gelul in de formatie, wat Pieter Omtzigt zegt, dat jij hier zit, het gaat nergens over”, vatte hij zijn visie op de formatie samen.

Rutger Castricum tegen Mona Keijzer: ‘Jullie maken er een rommeltje van!’

Mona Keijzer zei dat de formatie wél ergens over gaat. „Het gaat over de toekomst van Nederland, waar we heel hard aan werken. Iedere keer zeggen dat het nergens op slaat, is niet oké.” Rutger Castricum wilde dat zij hem ‘zijn punt liet afmaken’. „Nou vooruit dan, voor deze ene keer. Ga verder”, zei Keijzer geïrriteerd.

„Dus wat nergens over gaat is dat we dit allemaal voorbij zien trekken en ondertussen wordt er volop campagne gevoerd door iedereen. Door Wilders, door jou, door Omtzigt. Eigenlijk is het een verkapte campagne, terwijl we zitten te wachten op een bestuur. Jullie maken er nu al een rommeltje van!”

Mona Keijzer: „Het is niet correct wat je zegt. Kijk, wat je als Kamerlid doet, je hebt debatten in de Tweede Kamer. Daar behandel je wetten en verschillende onderwerpen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar onderdeel van het zijn van volksvertegenwoordiger is ook dat je in dit soort programma’s vertelt over wat je aan het doen bent.”

‘Dat snapt toch helemaal niemand?’

Rutger Castricum zei dat Nederland te lang wacht op een kabinet. „We zitten nu te wachten, en dat is best wel belangrijk, dat we weer een bestuur hebben. Er wordt steeds gezegd dat Nederland toe is aan een rechts kabinet. Nou, ga het dan doen! In plaats van steeds elkaar het leven zuur maken op Twitter. Ik zie Wilders ook weer twitteren, waar gaat dat nou over…”

„Weet je, ik ben geen politiek duider. Die zit daar”, wees Mona Keijzer naar Merel Ek, die aan de bar zat in De Oranjezondag. „Wat ik doe is vertellen waar ik als lid van de Tweede Kamer en van de BBB mee bezig ben. Maandag gaat de formatie weer verder, waar ik dus niks over kan vertellen, maar weet zeker dat er hard wordt gewerkt aan de toekomst van Nederland”, was ze een beetje klaar met de kritiek van Rutger Castricum.

Maar die ging verder, want hij vond haar reactie wat ongeloofwaardig. „Dan zitten jullie hard te werken daar, maar ondertussen elkaars stoelpoten om te zagen. Dat is toch totáál… dat snapt toch helemaal niemand?”, was hij fel.

Mona Keijzer wil niet ingaan op felle tweets in formatie

Mona Keijzer herhaalde dat ze ‘geen politiek duider is’. „Ik ga zeker niet commentaar geven op wie wat zegt. Waar je mij op aan kan spreken is wat ik doe in de Tweede Kamer. En als je mij op Twitter ziet, dan zeg ik daar waar ik mee bezig ben, welke wetten ik behandel, moties die ik aangenomen heb.”

Politiek journalist Merel Ek bemoeide zich daarna met de discussie. „Maar je kan toch wel, over die tweets constant, zeggen of dat bevorderlijk is”, vroeg zij. ,,Maar ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is”, reageerde Keijzer. „De een twittert dit, de ander dat. Het is niet aan mij om commentaar te leveren op wat andere volwassenen doen.”

‘Ik kom de volgende keer niet meer’

Even later kwam presentatrice Hélène Hendriks terug op de discussie. „Jij was net kritisch op Mona, vind je dat ze een ruk naar rechts heeft gemaakt?”, vroeg ze aan Rutger Castricum. „Nou, Mona was altijd al wel rechts”, reageerde hij. „Alleen Mona wil denk ik ook wel gewoon premier worden. Die schurkt een beetje tegen Wilders aan, die aait Omtzigt.”

„Ik kom de volgende keer niet meer”, zei de BBB-politicus lachend na die woorden. „Nou ja, als je iets te vertellen hebt, dan ben je hier hartstikke welkom. Maar als jij het niet zegt, dan moeten wij het doen hier aan tafel.”

Dan komt de aap uit de mouw…

Daarna kwam de aap uit de mouw. Rutger Castricum leek een beetje boos, omdat de rechtse partijen die nu met elkaar praten in de formatie op de NPO willen bezuinigen. „Jij kan ‘m natuurlijk gewoon de laan uitsturen”, zei Hélène Hendriks tegen Mona Keijzer over Rutger Castricum, die programma’s maakt voor de publieke omroep.

„Daar zit vooral het chagrijn”, riep Rutger grappend. „Nu komt de aap uit de mouw, mijn baan staat op de tocht.” Als hij dat nu meteen had verteld, ‘dan hadden we het gezellig gehouden’, grapte Mona Keijzer.

„Nou ja, ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling”, ging Rutger er serieus op in. „Ik ben niet bang voor mijn baantje, maar als de politiek op de stoel gaat zitten van de journalistiek, dan zitten we aan de wortels van de democratie. Er zijn heus wel punten van kritiek op de publieke omroep. Maar als het om de politiek gaat, en dan met name mensen die zitten te formeren en het beleid maken, als die zich gaan bemoeien met de inhoud… dan wordt het griezelig.”

Kijkers niet te spreken over Rutger Castricum

Kijkers kiezen massaal partij voor Mona Keijzer in de discussie. Ze vinden dat Rutger Castricum veel te ver ging in zijn teksten. ,,Die probeert Mona te bashen, omdat die bang is voor zijn baantje bij de NPO. Wat een doorzichtig vervelend mannetje”, zegt iemand.

Anderen vinden dat hij veel te dominant is in de talkshow van Hélène Hendriks. Volgens kijkers begint hij te denken dat hij ‘de ster van de show is’. ,,Leuk dat zij te gast is in de talkshow van Rutger Castricum.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die Rutger Castricum probeert Mona te bashen omdat die bang is voor zijn baantje bij de NPO! Wat een doorzichtig vervelend mannetje! #Oranjezondag — Jordan Michielse (@JordanMichielse) April 7, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat blijkt die Rutger Castricum een pedant lichtgewicht zeg. Nu hij die rol van puberale rebel heeft afgezworen valt hij qua inhoud flink door de mand.. #deoranjezondag — Fred (@fredwateringen) April 7, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik haak af. Ik erger me rot aan die Rutger #Castricum #Oranjezondag — Marianne (@madelief114) April 7, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leuk dat Helene te gast is in de talkshow van Rutger Castricum… #deoranjezondag — 3760822 (@Rob3760822) April 7, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat is die Rutger Castricum vreselijk dominant bij de Oranjezondag… — jack asselbergs (@jasassel) April 7, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als Rutger Castricum denkt dat hij de ster van de show is gaat het fout en wordt hij vervelend. Gelukkig krijgt hij die kans bij #vandaaginside niet #oranjezomer #deoranjezomer — slaghoedje (@slaghoedje) April 7, 2024

