Jandino vermoedt opzet na ‘gore toiletten’-recensies kiprestaurant: ‘Vooropgezet’

Smerige, gore en verstopte toiletten. Als we de recensies op Google moeten geloven, is het een grote kippenbende als je bij FC Kip, het restaurant van Jandino Asporaat in Rotterdam, naar de wc moet. De BN’er zegt tegen RTL Boulevard dat hij wordt ‘gesaboteerd’. „Ineens heel veel negatieve recensies.”

Het kiprestaurant van Jandino staat weer eens in de belangstelling, maar niet bepaald positief. Het zaakje stinkt, letterlijk. Want door klanten wordt veel geklaagd over de toiletten, die smerig zouden zijn. RTL Boulevard was er daarom gisteravond als de kippen bij om de bekende eigenaar naar de situatie te vragen. „Mijn collega’s doen écht hun best.”

Jandino duikt wc-hokjes in: ‘Je ruikt de frisheid hier’

RTL Boulevard-presentatrice Daphne Bunskoek zei gisteravond halverwege de uitzending over het kiprestaurant van Jandino Asporaat (43): „Na de vliegende start van FC Kip eind 2023, kwamen er al snel klachten over de kwaliteit en de prijs van het eten. En nu wordt er ook nog geklaagd over gore toiletten.”

Daarna kwam Jandino, die van FC Kip uit zijn sketches vorig jaar daadwerkelijk een restaurant maakte, zelf in beeld. Bij wijze van een vlog was hij de wc-hokjes ingedoken om het tegendeel te bewijzen. „Mijn vrouw zei nog: ‘Jandino, reageer er niet op. Hou het positief’. Nou, dat ga ik ook doen!”

„Ik sta hier bij de wc’s, bij de heren. Mijn collega’s doen écht hun best om de boel spic en span te houden. Je ruikt de frisheid hier”, zei hij, terwijl hij in de video zijn neus ophaalde.

Volgens hem worden ‘de wc’s om de tien minuten schoongemaakt’. „Maar het kan zijn dat iemand nét voor jou is geweest, die de wc niet zo netjes heeft achtergelaten.” Daarna stopte de video en schakelde de regie over naar de studio.

Opzet in het spel? Jandino denkt van wel: ‘Vooropgezet dingetje’

Daar stond verslaggever Lex Uiting. Hij vertelde dat Jandino ook nog heeft gebeld en spraakmemo’s naar de redactie heeft verstuurd. „Hij zegt: ‘Ja, dit is bij andere grote fastfoodrestaurants ook weleens gebeurd. Dat er ineens heel veel negatieve recensies kwamen, waardoor het gemiddelde cijfer daalt’.”

Dat gebeurt nu ook bij hem en Jandino vermoedt dat er opzet in het spel is, zo beweert Lex Uiting. „Dat het een vooropgezet dingetje is, van mensen die hem iets willen maken… Tsja”, zette de verslaggever zelf wat vraagtekens bij die uitleg.

Mensen maken bewust een rommeltje op de wc, denkt hij

Ook mediadeskundige Rob Goossens weet niet wat hij hoort. „Maar de wc’s, hè… Die zagen er toch ook wel heel goor uit op de foto’s?”, reageert hij op het verhaal van Lex Uiting. „Dat zou wel heel knap zijn. Om eerst te denken dat je de boel daar gaat onderkotsen en dan…”

Maar dat is dus precies wat Jandino wél denkt, zegt Lex Uiting. „Dat er zo’n groepering binnenkomt, alles laat verstoppen, foto’s maakt en dan negatief reageert.”

