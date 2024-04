Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Bauers na twintig jaar terug op de buis: ‘Hier knapt een mens van op’

Het is alweer meer dan twintig jaar geleden dat heel Nederland de reallifesoap De Bauers volgde. Nu, in 2024, is de soap terug. In De Bauers – 20 jaar later zie we opnieuw het leven van Frans Bauer, zijn vrouw Mariska, de kinderen en hun vier honden.

In de eerste aflevering konden kijkers gisteravond zien hoe Frans Bauer elke dag langs zijn ouder wordende moeder gaat. „Ik bezoek mijn moeder elke dag”, vertelt de zanger en presentator. „Soms meerdere keren. En we bellen elkaar misschien wel dertig keer per dag.”

‘Hou van blinken, niet van stinken’

De oma van het gezin Bauer, Wies van inmiddels 78, woont al sinds 2015 alleen, nadat haar man overleed. „Heb je weer schoongemaakt, mam?”, vraagt Bauer aan zijn moeder. „Het is altijd schoon hoor, Frans. Ik hou van blinken, niet van stinken”, lacht ze.

Maar Bauer bezoekt zijn moeder niet alleen voor de gezelligheid. Zijn moeder begint langzaam dingen te vergeten. „Heb je je pillen al ingenomen?”, vraagt hij daarom. Zijn moeder knikt. „Vanmorgen al, na mijn sneetje brood.” Maar de pillen vindt ze maar niets, geeft ze toe. „Rotpillen, bah.”

Vergeetachtig

Eenmaal weer thuis vertelt Bauer tegen de camera dat hij het moeilijk heeft met de situatie met zijn moeder. „Mijn moeder is op dit moment, en dan wil ik het bescheiden zeggen, beginnend vergeetachtig. Dus, ze vergeet regelmatig dingen”, vertelt hij. „Dat is best wel een emotioneel ding. Een traject waar je toch in belandt, waar je veel over hebt gehoord en dan plotsklaps staat het voor je eigen deur. Dat vind ik soms heel lastig om mee om te gaan.”

Een ander lastig onderwerp waar de familie mee te maken heeft gehad in de afgelopen jaren is de dood. Samen met zijn zoon Christiaan rijdt Bauer naar het graf van zijn vader. Daar zijn ook plekken voor Bauer en zijn vrouw gereserveerd. Confronterend, vindt Christiaan. Zeker na het herseninfarct van zijn moeder begin 2022. Bauer kijkt er niet zo somber naar: „Aan de andere kant is het ook wel weer heel mooi, want ik ben dan wel weer samen bij mijn vader.”

Kijkers enthousiast

Op sociale media zijn kijkers van De Bauers – 20 jaar later het erover eens: ze hebben De Bauers gemist op de buis. „Ik vind het nu alweer lekker vrolijke, hilarische tv. Hier knapt een mens van op”, schrijft een kijker. „Gezellig, gewoon gezin met vier heerlijke jongens!”, voegt een ander toe.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind het nu alweer lekker vrolijke, hilarische tv. Hier knapt een mens van op. #debauers pic.twitter.com/YO8nupEbG5 — Liesbeth (@lieseltjetweet) April 4, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een leuk en zo normaal gezin!

Frans, Maris en hun 4 jongens. Echt genieten met een hoofdletter G #aanraderomtekijken#debauers20jaarlater #debauers pic.twitter.com/ne6GNkKB5H — 🍒~ Stippi Langkous~🍒 (@sweet_loulou82) April 4, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die vier zonen stelen toch wel de show. Wat een leukerds.#debauers pic.twitter.com/yjeUZXEXRh — carmen vd linden (@Carli2005Vd) April 4, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Bauers geven die TV familie uit Noordwijk even een masterclass in het maken van wél leuke reality TV. Tuurlijk, ook geregisseerd maar desondanks zo'n stuk echter. #debauers — Maurice Wijnen (@mauricewijnen) April 4, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat gezellig toch weer de Bauers op TV. Niks veranderd. (Ik ook nie )😀😀#debauers — BEP SNEP (@BepvandenAkker) April 5, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weer eens heerlijke ouderwetse tv met Frans , Maris , de boys met aanhang plus oma. Veel gelachen. Ze hebben een chill vibe en goede energy met elkaar. Just love it 🥰😄#debauers #GoodVibesOnly pic.twitter.com/OMVEHMcH5b — Miss C 💖 (@power_dutchie) April 4, 2024

De Bauers- 20 jaar later kijk je terug via NPO Start.

