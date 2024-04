Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit bedrag hebben Nederlandse huishoudens gemiddeld gespaard

Het CBS komt regelmatig met interessante data, al kunnen die – vooral op het gebied van sparen – wel de moed in je schoenen doen zakken. We duiken in het mediaan én gemiddelde bank- en spaartegoed van Nederlandse huishouden. Check of je op schema zit wat betreft sparen.

In deze meest recente data van het CBS, gepubliceerd in december 2023, wordt het totale vermogen van Nederlandse huishoudens ontleed. Omdat we dicht bij onszelf willen blijven en zelf nauwelijks bezittingen als onroerend goed hebben, richten we ons hier op sparen. Het gaat in dit artikel om het totaal aan bank- en spaartegoeden in Nederland, per huishouden.

Gemiddeld spaartegoed van Nederlandse huishoudens

Dan is er nog een verschil tussen het mediaan en gemiddelde bank- en spaartegoed van Nederlandse huishoudens. Mediaan is een iets realistischer weergave: het middelste getal als je alle getallen van laag naar hoog sorteert. Het gemiddelde is een stuk hoger en iets uit verhouding, doordat dit omhoog wordt gekrikt door de extreem rijke Nederlanders.

Gemiddeld spaartegoed Mediaan spaartegoed Totaal alle Nederlandse huishoudens 49.500 euro 20.100 euro 390,7 miljard euro

Het gemiddelde bank- en spaartegoed van Nederlandse huishoudens is 49.500 euro. Het mediaan is met 20.100 euro een stuk lager. Gezamenlijk sparen we er in ieder geval behoorlijk op los in Nederland. Het totale bank- en spaartegoed van alle Nederlanders bij elkaar is 390,7 miljard euro.

