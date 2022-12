Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mariska Bauer open over herseninfarct: ‘Ik ging van een bezige bij naar een rustige vlinder’

Ruim vier miljoen mensen in Nederland hebben een hersenaandoening, en een daarvan is Mariska Bauer. Ze werd begin dit jaar getroffen door een herseninfarct. Ze is samen met haar man Frans te gast bij Geef om je hersenen en hoort de verhalen van lotgenoten aan. De vrouw van de volkszanger is ambassadeur van de Hersenstichting en vertelt waarom ze daarvoor heeft gekozen.

„Het is ook mij overkomen. Ik had daar helemaal niet bij stilgestaan, ik was 45, gewoon een gezonde vrouw, moeder van vier kinderen. En dan gebeurt je dit ineens.”

‘Ik had het idee dat ze dronken was’

In het liveprogramma Geef om je hersenen vragen Omroep MAX en de Hersenstichting aandacht voor de impact van een hersenaandoening. Gisteravond vertelde onder anderen Mariska Bauer haar verhaal. „Ik ging van een bezige bij naar een rustige vlinder.”

Het stel belandt naar eigen zeggen in een wereld vol onzekerheid. Toch herstelt Mariska snel, vertelt ze in het programma. „Aan de buitenkant zie je natuurlijk niks, m’n armen en benen doen het allemaal gewoon weer goed. Maar in mijn hoofd: alles is heel snel te veel.”

Als Mariska begin dit jaar wordt getroffen door een herseninfarct, is aan begin nog helemaal niet duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand is. „We reden naar de dokterspost om pilletjes te halen, want de huisarts dacht eerst dat het een allergie was”, zo vertelt Frans. Dan ineens gaat het snel: „Het werd in de auto steeds gekker. Ik had het idee dat ze dronken werd, maar dat was niet zo. We zijn direct doorgereden naar het ziekenhuis. Daar werd het van kwaad tot erger. Haar gezicht begon scheef te zakken en ze kon haar armen en benen niet meer bewegen. Ik werd bang en dacht: dat gaat niet goed komen.”

Mariska Bauer wil meer bewustwording voor de symptomen

Gelukkig is het wel goed gekomen, en schittert Mariska nog in levende lijve op televisie gisteren. Ze wil graag meer duidelijkheid over de symptomen. Die waren voor haar destijds zo onbekend dat ze niet doorhad dat het haar overkwam. „Een infarct is iets voor oude mensen, dacht ik. Dit is een groot misverstand: het kan iedereen overkomen. Ook als je nog geen 50 bent. Gelukkig ben ik er goed vanaf gekomen. Aan de buitenkant zie je niks aan mij, maar ik heb mijn leven moeten aanpassen. Veel gevolgen van een herseninfarct zijn voor de buitenwereld niet zichtbaar”, aldus Mariska.