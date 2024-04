Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Kan ik eisen dat mijn partner ook deelneemt aan de klassenapp?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Kirsten: „Kan ik eisen dat mijn partner ook deelneemt aan de klassenapp?”

Laura schiet te hulp.

„Hi Laura,

Toen mijn dochter vorig jaar naar de basisschool ging, werd ik door de klassenmoeder meteen toegevoegd aan de klassenapp. Dit is een Whatsapp-groep met alle moeders en een enkele vader erin. Hier worden alle zaken rondom school in besproken. Is er woensdag een ouder beschikbaar op mee te gaan naar de boerderij? Willen alle kinderen op vrijdag een leeg melkpak meenemen? Zijn er moeders die kunnen helpen met de cursus keramiek in de klas? Elke week is er wel wat.

Nu vind ik het best een gedoe om alles zelf bij te houden, omdat ik ook een fulltime baan heb. Ik vroeg aan mijn man of hij ook in de klassenapp wil, zodat we de taken kunnen verdelen en dat ik niet de enige ben die hoeft na te denken over het knutselwerk dat gemaakt moet worden voor juffendag. Mijn man vindt het maar niks om in de klassenapp te moeten: ‘Regelen jullie dat maar lekker als moeders onder elkaar’, was zijn reactie. Over een paar maanden gaat onze zoon ook naar school en word ik dus toegevoegd aan een tweede klassenapp. Kan ik eisen dat mijn partner ook deelneemt aan de klassenapp?

Groetjes Kirsten”

Het antwoord

Hi Kirsten,

Het is begrijpelijk dat je overweldigd bent door de vele verantwoordelijkheden van ouderschap en schoolactiviteiten, vooral met een fulltime baan. Het lijkt er soms op dat we te veel ballen hoog moeten houden als moeder. Het voorstel om je partner toe te voegen aan de klassenapp is redelijk, maar het lijkt erop dat hij er niet helemaal open voor staat.

Niet iedereen heeft dezelfde betrokkenheid of interesse als het om school gaat. In plaats van eisen, is het zinvol om te begrijpen waarom hij terughoudend is. Open communicatie is daarin erg belangrijk. Misschien wil hij wel niet actief deelnemen aan de app, maar vindt hij het geen probleem om af en toe rijouder te zijn of te helpen in de klas met knutselen. Als jij alle verzoeken uit de app naar hem doorstuurt, deelt hij de verantwoordelijkheid voor de taken, zonder deel te nemen aan de klassenapp.

Blijven communiceren is sowieso belangrijk. Misschien ziet hij in dat de verantwoordelijkheden groeien met een tweede kind op school en wil hij wel deelnemen aan de andere klassenapp. Maak jouw gevoelens ook kenbaar aan je partner. Veel moeders hebben een eindeloze takenlijst in hun hoofd en een extra klassenapp kan voor jou net de druppel zijn die de emmer doet overlopen.

Succes!

Groetjes Laura

