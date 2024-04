Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Joël (19): ‘Momenteel staat er 9 euro op’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 19-jarige Joël, die school haatte met passie, zoals hij zelf zegt.

Beroep: accountmanager

Netto inkomen: 2400 euro

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders

Sinds 1 februari is Joël werkzaam als accountmanager. Voor die tijd werkte hij in de sales. Hij was goed in het werk, waardoor hij zo’n 3000 euro netto per maand verdiende. Hoe meer hij verkocht, hoe meer hij verdiende. Toch begon het te knagen en wilde hij meer leren. „Als je jong bent, betaalt je baan op twee manieren uit: in wat je leert, wat je later kunt omzetten in meer inkomen, en het daadwerkelijke inkomen. Mijn voorkeur ging nu naar meer leren en daarom heb ik de overstap gemaakt naar accountmanagement.

Ik had een grote aversie tegen school en daarom ben ik op mijn 16e gestopt. Ik heb alleen een mavo-diploma op zak. Ik was op school heel lui, deed het liefste niets en ik haatte school met passie. Toen ben ik gaan werken bij een schoonmaakbedrijf, wat prima beviel, maar ik wilde meer werken. Daarna werkte ik een tijd in de sportschool en werd ik een soort clubmanager. Daarna ben ik overgestapt naar sales bij Thuisbezorgd.”

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat 9 euro op mijn spaarrekening. Ik investeer liever. Toen ik bij thuisbezorgd werkte, verdiende ik veel, maar heb ik ook best wat geld vergooid. Mijn ogen werden soms groter dan mijn portemonnee, omdat ik steeds meer ging verdienen. Gelukkig heb ik wel geïnvesteerd, maar het had meer kunnen zijn.”

Mijn ogen werden soms groter dan mijn portemonnee.

„Op dit moment heb ik 5000 euro in aandelen, 2000 euro in crypto en nog ongeveer 6000 euro in horloges. En er staat nu net toevallig 1500 euro op mijn lopende rekening, omdat ik mijn autootje heb verkocht. Ik heb nu namelijk een auto van de zaak. Normaal gesproken staat er heel weinig geld op mijn lopende rekening, iets van 250 euro.”

Wat als je morgen een nieuwe telefoon wil kopen en er staat geen geld op je spaarrekening?

„Ja, eigenlijk haal ik liever niets uit beleggingen op crypto. Maar dan wacht ik op nieuw salaris. Alleen aan het begin heb ik één keer geld van de beleggingsrekening gehaald, omdat ik wilde beginnen met die horloge handel.”

Waarom kies je voor deze verdeling van geld?

„De verdeling in horloges is eigenlijk niet zo logisch en daar ben ik nu ook niet zo blij meer mee. Ik wilde daarmee starten als een handeltje, maar dat liep toch niet zo makkelijk. Nu heb ik die horloges gewoon liggen.

Momenteel zit een groot deel van mijn vermogen in crypto en dat is toch wel heel volatiel. Als de waarde stijgt is het natuurlijk prima, maar meer inleggen veel ik toch wel risky. Wat mijn aandelen betreft zit zo’n 3300 euro in ETF’s, wat zorgt voor een brede spreiding, en ik heb 1700 euro in losse aandelen. In de toekomst wil ik een steviger portfolio opbouwen met een betere dekking, dan ga ik voor ETF’s.”

Ben je daar blij mee? Wat vind je van je financiele situatie?

„Ik ben trots, maar nooit tevreden. Als iemand mij anderhalf jaar geleden had gezegd dat ik nu 15.000 euro aan vermogen zou hebben, dan had ik dat nooit geloofd. En ik baal wel een beetje dat ik veel heb vergooid, achteraf had ik meer kunnen investeren of sparen.”

Heb je weleens schulden gehad?

„Ja, ik heb weleens iets op rekening gekocht via Klarna. Maar achteraf besef ik altijd: je moet het toch gewoon betalen. In het moment voelt het even alsof je iets kunt kopen zonder geld. Met twee drukken op de knop heb je je aankoop gedaan en de betaling zie je later wel. Het is heel makkelijk om zo aankopen te doen, zonder dat je de rekening meteen ziet.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Momenteel zo’n 1700 euro. Verder gaat er zo’n 200 euro per maand naar m’n auto, dan zijn de vaste lasten nog zo’n 200 euro en dan heb ik nog 200 à 300 euro over voor eigen bestedingen.”

Wat voor eigen bestedingen doe je vooral?

„Het grootste deel gaat op aan eten en af en toe koop ik een eiwitpoeder, sportkleding of normale kleding. Kost en inwoning betaal ik niet, dat moet eigenlijk wel, maar daar loop ik niet heel warm voor. Mijn ouders willen eigenlijk dat ik 200 euro per maand betaal, maar ik vind dat scheef. Zij vinden dat ze niet voldoende hebben, maar ik vind dat zij niet de juiste financiële keuzes maken, waardoor ze niet uitkomen. Ze kiezen ervoor om nergens op te besparen en nu heeft hun kind een baan en proberen ze daar wat te halen. Dat vind ik vreemd.”

Ze kiezen ervoor om nergens op te besparen.

„Ze rijden bijvoorbeeld een oude BMW 5 serie met 300.000 kilometer op de teller. Het onderhoud van zo’n ding is ook niet mals, om de haverklap is er wat kapot en ook aan de wegenbelasting betaal je je scheel. Als je dat ding zou verruilen voor een kleiner model, dan houd je zo 200 euro per maand over en heb je mijn kostgeld er al uit. En ze roken, en zo. Dan denk ik: als je je dat niet kunt permitteren, dan moet je dat niet doen. Ik wil daar niet voor opdraaien. Nu vinden ze mij gierig, maar ik wil niet bijdragen aan dingen waar ik het niet mee eens ben.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening af?

„Eigenlijk niet. Ik ga weleens op vakantie, dat kost natuurlijk geld. Maar dat doe ik dan meestal van de betaalrekening. Afgelopen december ben ik naar Denemarken geweest en in april ga ik naar Los Angeles, naar een vriend die daar woont. Ik doe aan bodybuilding en zo heb ik hem via Instagram leren kennen. We hebben steeds contact gehouden en inmiddels hebben we al zo’n 4 jaar bijna dagelijks en in ieder geval wekelijks contact. Het wordt eens tijd om hem op te zoeken.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ja, ik zou meer geld willen genereren. En dat wil ik voor nu nog behalen in mijn nieuwe baan. Het gaat best goed, maar binnenkort wordt er een collega uitgegooid en dan heb ik werk voor twee. Dat is natuurlijk leuk en aardig, maar dan wil ik ook meer verdienen. Ik denk dat het realistisch is dat ik over een tijdje meer ga verdienen. Het liefst wil ik terug naar die 3000 netto die ik in mijn vorige werk verdiende, maar ik denk dat een tussenstap van 2750 of 2800 euro realistischer is.”

Wat is je beste financiële tip?

„Dat ligt aan de leeftijd en fase waarin je je begeeft, maar als je jong bent, zoals ik, dan is er nog heel veel te leren. Nu leer je nog snel, dat wordt als je in de 30, 40 of 50 bent misschien minder. En mensen vinden het vaak leuk om dingen aan je te leren, als je jong bent. Alle skills die je nu leert, betalen zich later uit. Hoe beter jij in je werk bent, hoe minder andere mensen datzelfde zouden kunnen, dus dat verdien je terug. Dus als je jong bent, zou ik zeggen: kijk niet te veel naar je loonstrook, maar kijk wat je kunt leren.”

