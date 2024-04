Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aboutaleb bij Sophie & Jeroen over open brief met oproep Dodenherdenking: ‘Sluit je aan’

Met zo’n 320 andere burgemeesters roept de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in een open brief op om oplaaiend antisemitisme tegen te gaan. Ga ook respectvol om met de Dodenherdenking, klinkt het. Aboutaleb licht het bij Sophie & Jeroen toe.

Met Koningsdag vandaag van start, wordt er al vooruitgeblikt naar het volgende nationale moment: de Dodenherdenking op 4 mei.

Open brief van burgemeesters

„Van links tot rechts is eigenlijk iedereen in de Tweede Kamer er mee eens”, valt Sophie & Jeroen-presentator Jeroen Pauw op. Het initiatief kwam van „mijn collega uit Amsterdam”, Femke Halsema.

„Helaas is antisemitisme niet van gisteren”, aldus Aboutaleb. „Maar op het moment dat er spanningen zijn in het Midden-Oosten, laait het op. Het is goed om op deze manier te laten zien dat we achter de Joodse gemeenschap in Nederland staan.”

Sophie & Jeroen over open brief

Maar wanneer is iets kritiek en wanneer is het antisemitisme? Die vraagt legt Pauw voor aan Aboutaleb. Hij kan er zelf over zeggen: „Als je een religie aanvalt, of mensen aanvalt, op grond van het feit dat ze een religie aanhangen en daar haat over koestert in het geval van het jodendom, dan is dat antisemitisme. Maar als je kritiek hebt op de handelswijze van Israël, dan is dat geen antisemitisme.”

Kritiek hebben op een staat moet kunnen, volgens Aboutaleb. „Dat is niet hetzelfde als het jodendom en een geloof verantwoordelijk stellen voor de daden van een regering.”

Aboutaleb over signalen uit gemeenschap

Wat zijn de cijfers omtrent anti-Joodse intimidatie in zijn eigen stad, Rotterdam? Aboutaleb verduidelijkt dat er geen officiële cijfers zijn, maar dat hij vanuit de gemeenschap wel „signalen” krijgt. „Er was zelfs een vader die zijn kind van school haalde omdat het niet dragelijk was. Ik heb het over het basisonderwijs.”

Pauw vraagt zich af wat je daarmee kunt doen om te helpen. „Allereerst kun je de schande uitspreken, en het bespreekbaar maken”, aldus Aboutaleb. „Als het om anti-semitisme gaat kun je het beste aangifte doen. Dan zou zo’n vader ook dat ook moeten doen, maar omdat het om basisschoolkinderen gaat, zou ook de school moeten optreden.”

‘Bijzondere dag’

4 mei vindt Aboutaleb een „bijzondere dag”. „Er wordt aan mij in mails gevraagd om demonstraties rondom het moment te verbieden, maar het gaat ook om herdenken in een groter, breder karakter. Dus ik doe een beroep op iedereen om zich bij de herdenking aan te sluiten. En het is in strijd met de wet om demonstraties te verbieden op een dag waarop het wel zou mogen.”

Aboutaleb zou willen dat iedereen zich aansluit om te herdenken op 4 mei. „Het Stadhuisplein in Rotterdam is groot. Kom gezellig langs.”



Vlaggenkwestie Rotterdam

Verder wordt Aboutaleb bij Sophie & Jeroen nog gevraagd waarom Rotterdam de Israëlische vlag niet halfstok hing, na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas in oktober. „De kritiek erop was stevig”, zegt de burgemeester over dat moment. „Ik heb namens de gemeenteraad mandaat om te vlaggen, maar er zijn twee uitzonderingen.”

Dat is „als ik daarmee verdeeldheid in mijn stad veroorzaak, dat is er ontegenzeggelijk het geval, en ik zal niet vlaggen als er sprake is van een oorlogssituatie in de wereld”. Toen besloot Aboutaleb om de Rotterdamse vlag halfstok te hangen. „Mijn verantwoordelijkheid in Rotterdam is het bij elkaar houden van mijn inwoners.”

‘Dat vind ik goedkoop’

„Het is een gecompliceerde kwestie. Ik ga niets doen wat polarisatie in mijn stad nog verder zal aanwakkeren”, aldus Aboutaleb. Er zit een lichte chargrijn achter, bekent de burgemeester als Pauw er naar vraagt. „Overigens heeft niemand van de mensen die publiekelijk kritiek op mij uitten hierover, mij gevraagd om een toelichting.”

„Daar begint het wel mee. Niemand is geïnteresseerd in de achtergrond van dit besluit. Dat vind ik goedkoop.” Aboutaleb roept op om hem dan gewoon even te bellen. Of te mailen, waarna hij zijn mailadres deelt en het publiek voorzichtig moet lachen.

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

