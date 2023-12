Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Teleurstelling en verdriet in Het Roer Om als Anneke naar Egypte verhuist: ‘Ik hoor hier niet’

In Het Roer Om worden Nederlanders gevolgd die hun droom in het buitenland najagen. In de eerste aflevering van het nieuwste SBS6-seizoen gaat de 58-jarige Anneke het avontuur aan. Samen met haar hondje Dana verruilt ze Den Helder voor Egypte.

Daar krijgt ze tegenslag na tegenslag voor haar kiezen.

Anneke verkast naar Egypte in Het Roer Om

Anneke wil al jarenlang heel graag naar het buitenland. „Ik ben in het verkeerde land geboren, denk ik.” Ook de scheiding met haar man heeft er ingehakt en zorgt ervoor dat ze liever haar biezen pakt. Ze denkt dat Hurghada, een toeristische badplaats aan de Rode Zee, de plek is waar ze gelukkig gaat worden.

Hoewel Anneke tot een jaar geleden in de zorg werkte, wil ze het in Egypte helemaal anders gaan doen. In Hurghada hoopt ze de kost verdienen door haarstylist te worden. Ze huurt een kappersstoel in een hotel, maar dat valt vies tegen. Maar weinig mensen blijken een vrolijk kleurtje in hun haar te willen. Ook als ze klanten zoekt op het strand, levert dat niets op.

Ander werk in Cairo

Tijd voor plan B: callcenterwerk. Daar moet ze drie maanden een training in Cairo voor doen, maar daarna kan ze vanuit haar appartement in Hurghada werken en genoeg verdienen om in Egypte te blijven.

Ook in Cairo wacht een tegenslag op haar, want het eerste hotel is naar eigen zeggen ‘waardeloos’. Gelukkig ziet het tweede hotel er wel goed genoeg uit en vol goede moed begint Anneke aan haar training.

Maar daar komt ze ook alweer snel van terug. De training valt haar loodzwaar, waardoor de twijfels groeien over deze stap. Niet alleen is het heel intensief, ze moet ook haar hondje twaalf uur per dag alleen laten.

‘Allemaal Egyptenaren’

En dan voelt ze ze zich ook nog buitengesloten door haar collega’s. „Ik dacht dat ik in een Nederlands team terecht zou komen. Nederlandssprekend waren ze wel aan de telefoon, maar voor de rest waren het allemaal Egyptenaren. Ik voel me heel erg eenzaam daar. Iedereen praatte onderling Arabisch. Het is me zo zwaar tegengevallen. Ik word ’s ochtends om 07.30 uur opgehaald en ’s avonds om 19.30 uur ben ik weer thuis. Dat kan niet met een hond.”

Anneke is verdrietig en komt tot de conclusie dat het niet gaat werken. „Ik zit hier niet goed. Ik zit niet op mijn plek. Ik hoor hier niet. En misschien betekent dat einde droom, einde Egypte, einde alles. Om me zo te voelen…”

Ze hakt de knoop door en keert terug naar Hurghada. Daarmee is het probleem nog niet opgelost, want er zal toch brood op de plank moeten komen. Wordt vervolg dus.

Je kunt Het Roer Om terugkijken via KIJK.

