Omtzigt sneert naar media: ‘Over elkaar roddelen gaat formatie niet helpen’

NSC-leider Pieter Omtzigt is niet zo blij met het beeld dat ‘de media’ van hem schetst in sommige artikelen. Zo meldde De Telegraaf onlangs dat er tijdens de formatie soms sprake zou zijn van stemverheffing, weglopen en huilbuien.

Omtzigt heeft laten weten dat hij zichzelf niet in dat beeld herkent. „Ik denk ook niet dat het over elkaar roddelen deze formatie heel veel verder gaat helpen”, zei Omtzigt na zijn gesprek met VVD-leider Dilan Yeşilgöz bij informateur Kim Putters.

Onlangs liet de NSC-leider al weten dat hij slechts twee opties ziet voor het nieuwe kabinet: extraparlementair of gedogen.

Omtzigt: ‘Niet behulpzaam dat we over elkaar praten’

De artikelen gaan vooral over de emotionele toestand van Omtzigt en schetsen daar een beeld van dat de NSC-leider niet passend vindt. Op de situatie die De Telegraaf schetst, wil hij niet ingaan. „Ik heb erover gezegd wat ik gezegd heb en ik vind het niet erg behulpzaam dat we anoniem over elkaar praten in de media.”

Ook Yeşilgöz wilde na afloop van het gesprek niet ingaan op de beweringen in de media. „Daar ga ik absoluut niet op in. Ik heb gewoon goede gesprekken en ik heb net weer een goed gesprek gehad.”

Over wat Putters wilde bespreken met haar en Omtzigt samen, wil ze ook niets zeggen. „Ik heb mijn inbreng weer gedaan bij de heer Putters aan tafel. En hij moet er een goed verhaal van maken.”

Spannende week voor formatie

Over een week moet informateur Kim Putters zijn eindverslag al naar de Tweede Kamer brengen, maar tot nu toe zit er weinig schot in de zaak. Hij moet PVV, VVD, NSC en BBB nader tot elkaar brengen, maar dat is lastig.

Het is inmiddels Putters’ derde week als informateur. In zijn eerste week liet hij zich door kenners bijpraten over verschillende kabinetsvormen en vorige week sprak hij met alle fractievoorzitters, behalve die van DENK. Die had de uitnodiging afgeslagen. Vrijwel iedereen had dezelfde boodschap aan Putters: PVV, VVD, NSC en BBB moeten een meerderheidskabinet zien te vormen.

PVV-leider Geert Wilders wil dat ook het liefst, maar kan leven met een minderheidskabinet of een extraparlementair kabinet. BBB lijkt alles best te vinden, als ze maar mogen meeregeren. VVD en NSC zien een meerderheidskabinet met de vier partijen niet zitten. VVD wilde aanvankelijk eerst gedogen, al wil partijleider Dilan Yeşilgöz nu een extraparlementair kabinet, maar alleen als NSC dat ook wil.

