Hugo de Jonge geeft bij Humberto ‘historische fout’ van overheid toe

De woningnood in Nederland is hoog. Er zijn veel te weinig woningen – ‘we’ komen er honderdduizenden tekort – en de woningen die er zijn, zijn voor veel mensen veel te duur. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge schoof gisteren aan bij talkshow Humberto om dat probleem te bespreken.

En terwijl hij daar was, gaf hij een ‘historische fout’ van de overheid toe.

Onlangs bleek overigens dat je bijna een ton moet verdienen als je een gemiddelde woning wil kunnen kopen.

Hugo de Jonge bij Humberto: ‘Dit was een historische fout van de overheid’

Nederland is namelijk niet zomaar in deze situatie met te weinig woningen gekomen. Dat is, noemen veel experts al regelmatig, het resultaat van slecht beleid en keuzes van de overheid. Eén zo’n keuze? Het afschaffen van het ministerie van Volkshuisvesting, in 2010. Inmiddels valt Volkshuisvesting onder Binnenlandse zaken, waar De Jonge dus de ‘regie’ over heeft.

Presentator Humberto Tan noemt de huidige wetgeving rond Volkshuisvesting „een stok achter de deur waarmee de overheid de regie terug kan pakken”. Hij noemt dat zij die regie in 2010 zelf hebben opgegeven. „Ja, eigenlijk wel”, reageert De Jonge daarop. Humberto: „Door te zeggen: Volkshuisvesting, daar doen we niet meer aan, we laten het over aan de markt. ‘Wij als overheid gaan dat niet meer doen’. Is dat eigenlijk een van de grootste blunders als je het hebt over de woningmarkt?”

De Jonge knikt meteen instemmend. „Ja, dat is echt een historische fout geweest. Echt een historische fout”, herhaalt hij het nog eens. „Het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is helemaal geschrapt geweest. Er is gedacht ‘de optelsom van alle beslissingen die lokaal worden gemaakt, dat zal vanzelf wel komen op wat we nodig hebben’. De markt moet vanzelf vraag en aanbod in evenwicht brengen, dat was het idee”, aldus De Jonge.

‘Enorme klus te klaren’

Maar dat idee pakte in de werkelijkheid niet uit zoals de overheid gedacht had. De situatie waar Nederland nu in verkeert is daar bewijs van. Ook De Jonge ziet dat in: „Dat idee heeft niet gewerkt. Here we are, 400.000 woningen tekort, op dit moment al. Er zijn veel te weinig locaties om te bouwen en de huizen die de afgelopen periode gebouwd zijn, zijn veel te duur. Wij willen dat twee derde van alle woningen betaalbaar zijn voor gewone mensen. Dat is niet gelukt in de afgelopen jaren, omdat er veel te duur is gebouwd.”

De Jonge somt het nog eens op: „Het is te duur, veel te weinig en het gebeurde met veel te weinig regie én met veel te weinig tempo. Kortom: we hebben een enorme klus te klaren.”

Je kunt Humberto terugkijken via Videoland.

