Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tim Hofman had ‘faalangst’ voor John de Mol-interview: ‘Stond ik daar aan de wasbak’

Presentator Tim Hofman schreef het boek Goede Moed over angst. En daarin komt ook zijn spraakmakende interview met John de Mol aan bod, waarbij Hofman vooraf kennelijk ‘faalangst’ ervoer.

In Goede Moed pleit Hofman voor een minder bang bestaan. Het boek verschijnt begin juni, maar de presentator licht alvast een tipje van de sluier op.

Tim Hofman schrijft boek over angst

Want ook Hofman, die bekend staat om zijn confronterende televisie voor zijn programma BOOS, heeft angsten. Zo kwam het The Voice-schandaal aan het licht door BOOS en interviewde hij de grote John de Mol aan de hand van alle aantijgingen.

Tegen RTL Boulevard vertelt Hofman over dat interview. Het boek is geen autobiografie of zelfhulpboek, maar de presentator voegde wel een aantal van zijn persoonlijke ervaringen toe.

Faalangst voor interview John de Mol

Want kennelijk worstelt Hofman zelf met faalangst in zijn werk. Hij schetst als voorbeeld het moment vlak voordat hij De Mol interviewde. Hij legt uit dat De Mol destijds aan kwam rijden in een auto en in het geheim door hem geïnterviewd moest worden. „Zij keken in groots geheim die uitzending over The Voice. Maar die mediastorm die daarvoor was, die was zo hevig. Waardoor wij dachten: ‘Er is geen ruimte voor falen hier’.”

De presentator legt uit dat je op televisie soms best een foutje kunt maken, maar dat dat bij dit interview echt niet kon. „Ik dacht: ‘Als ik dit verpest, verpest ik dadelijk het verhaal van die vrouwen die daar iets hebben verteld.'” Hij vertelt over de spanning die hij vooraf ervoer. „Stond ik daar aan de wasbak in de wc en toen dacht ik: ‘Oh mijn god, waar ben ik beland?’ En hoe kom ik uit dit idee dat ik mezelf nu wijs ga maken dat het mislukt? Daar moest ik uitkomen. ”

Reacties