Meer vervalste papieren onder zorgmedewerkers: ‘Voor paar honderd euro via social media’

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) steeg het aantal zorgmedewerkers met een vals diploma of Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Door de personeelstekorten in de zorg lijkt het erop dat er meer fraude voorkomt en dat zou ten koste gaan van de kwaliteit van zorg voor patiënten.

Kennelijk fraudeerden in 2023 118 zorgmedewerkers met hun diploma en 48 met hun VOG. Deze mensen werden ‘gepakt’ tijdens hun sollicitatie of hun collega’s of cliënten twijfelden over hun werk. In 2022 waren dat 106 diploma-fraudeurs en het ging om 17 VOG-fraudeurs in 2020. Eerder vertelde televisiegezicht Eric Corton dat hij zich laat omscholen tot zorgmedewerker.

Zorgmedewerkers met vervalste papieren

Wellicht vraag je je af: hoe komen deze fraudeurs aan deze vervalste papieren? Via sociale media als Telegram of Snapchat lijkt dit best makkelijk verkrijgbaar. Voor een paar honderd euro kun je vervalste papieren regelen.

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich zorgen over de toegenomen fraude onder zorgmedewerkers. Vorig jaar riep de IGJ de zorgsector op om diploma’s en VOG’s te controleren, wat de stijging zou kunnen verklaren. Maar de IGJ vreest zelf dat er vaker mensen op de zorgvloer rondlopen zonder papieren dan wellicht bekend was.

Belangenorganisatie vreest voor kwaliteit zorg patiënten

Vanwege de personeelstekorten in de zorg worden vaker zzp’ers en uitzendkrachten ingezet. „Vaak denken werkgevers dat bemiddelingsbureaus of uitzendorganisaties de papieren controleren. Ze beseffen niet dat zij daar als werkgever zelf verantwoordelijk voor zijn”, vertelt NJI-woordvoerder Frank Wassenaar tegen De Telegraaf.

De belangenorganisatie vreest voor de kwaliteit van de zorg. Zij pleiten er dan ook voor dat de zorgsector beter de papieren controleert. Vooral medewerkers in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuizen en jeugdzorg worden betrapt op diplomafraude of valse VOG’s. Eerder maakte onderzoeksplatform Follow The Money nog een podcast over ‘zorgcowboy’ Koos Föllings. Hij kwam ondanks een strafblad en omstreden reputatie aan een VOG voor Jeugdzorg. Iets wat achteraf gezien helemaal niet mogelijk had kunnen zijn.

Zorg-sollicitanten beter controleren

Bij grote zorginstellingen, zoals een ziekenhuis, is vaak een professionele Personeel- en Organisatie Afdeling. Daar controleert men de papieren beter. Bij kleinere instanties gaat dat vaker minder nauwkeurig.

Zorg-sollicitanten die een risico vormen, staan geregistreerd bij de inspectie, legt de woordvoerder uit. Werkgevers kunnen dus controleren of sollicitanten gezien hun arbeidsverleden een risico vormen. Bijvoorbeeld doordat ze eerder ontslagen zijn door ernstig disfunctioneren. „En controleer vooral ook de identiteit van de sollicitant en leg dat vast. Er is een rechtszaak geweest waarbij een verdachte beweerde nooit aanwezig te zijn geweest bij de sollicitatie. Omdat het niet was vastgelegd, werd hij vrijgesproken”, aldus Wassenaar

