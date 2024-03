Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit gebeurt er met het ‘wapen’ van Hans Teeuwen

Wat gaat er gebeuren met het wapen van Hans Teeuwen dat de politie in beslag nam? Althans, zijn luchtbuks, „een heel mooie luchtbuks” zoals hij het zelf noemde. „Die mist z’n baasje, want zo zijn luchtbuksen.” En dat blijft nog wel even zo, want Teeuwen wil het ding schenken aan niemand minder dan burgemeester Femke Halsema van Amsterdam.

Teeuwen vertelt in een filmpje op Instagram wie het nieuwe baasje van de luchtbuks moet worden. „Nou, hiep hiep hoera, ik mag m’n luchtbuks gaan terughalen op het politiebureau. Maar ik heb helemaal geen zin om naar Buitenveldert te gaan, ik heb geen kogeltjes meer en ik was dat ding toch al beu.”

Femke Halsema mag wapen Hans Teeuwen hebben

De cabaretier richt zich tot de Amsterdamse politie: „Willen jullie hem voor mij schenken aan jullie baas, mevrouw Halsema, zodat hij kan dienen als herinnering aan de schande van 10 maart? Toen zij het naliet in de stad Amsterdam, waar zoveel Joden zijn meegenomen naar vernietigingskampen, de opening van een Holocaustmuseum met waardigheid te laten verlopen.”

Wat hier allemaal aan ten grondslag ligt is een persiflage van Femke Halsema die Teeuwen dinsdag postte. Dat was vooral als kritiek op de protesten tijdens de opening van het museum. Hij had een zwarte krulpruik op en deed Halsema’s stem na.

Wat Teeuwen betreft gaat er met zijn laatste mededeling „een streep door het luchtbuks-gelul”. Wel beloofde hij gisteren nog na te denken over een carnavalshit over het incident, ‘Ik heb mijn luchtbuks terug’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Politie-inval

De cabaretier uitte dinsdag ook kritiek op de inval door zes politieagenten. „Ze hadden mij ook even kunnen bellen. Of even met één agent langs kunnen gaan. Deze reactie was zwaar overtrokken.” De politie Amsterdam wilde gisteren de hele dag niet inhoudelijk reageren.

Slechts twee uur na het posten van de video had Teeuwen namelijk agenten op z’n stoep. Met dus maar liefst zes man. In de video van de politie-inval, vraagt Teeuwen of de agenten ‘zich niet een beetje schamen voor deze flauwekul’. „Een, twee, drie, vier, vijf, zes agenten, jongens en meisjes. I love you people”, besluit hij cynisch bij het vertrek van de politie.

Reacties