Pierre van Hooijdonk ziet vrouwelijke trainer in mannenvoetbal niet zitten: ‘Minder geloofwaardig’

Oud-voetballer en voetbalanalist Pierre van Hooijdonk sprak zich gisteravond in Studio Voetbal duidelijk uit over een mogelijke vrouwelijke speler voor de mannenploeg. En vrouw als hoofdtrainer in de eredivisie? Nee, dat ziet Van Hooijdonk helemaal niet zitten.

Van Hooijdonk doet in Studio Voetbal wel vaker uitspraken die nogal wat los maken. Eerder beschuldigde hij Ajax-trainer Maurice Steijn van „betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers”. Dat zou volgens hem zijn gebeurd toen de huidige Ajax-trainer Steijn nog trainer was van NAC Breda. En zijn woorden zorgden voor de nodige kritiek van andere mediagezichten.

Discussie over hoofdtrainer in Studio Voetbal

Gisteravond deed Van Hooijdonk wederom ongefilterde uitspraken. Tijdens de uitzending kreeg hij een discussie met profvoetbalster Sherida Spitse. Waarbij de twee het niet eens waren over de mogelijkheid van vrouwelijke trainers in het mannenvoetbal.

Volgens Van Hooijdonk is de voetbalwereld een ‘haantjeswereld’. „Ik kan me niet voorstellen dat Sarina Wiegman (Nederlandse bondscoach van Engeland) in de kleedkamer stapt bij een team met gasten als Rafael van der Vaart.”

Sherida Spitse en Pierre van Hooijdonk tegenover elkaar

Sportjournalist en tafelgast Jeroen Stekelenburg vraagt zich hardop af waarom dat niet kan. „Nou, dan vraag ik me af of jij wel eens in een kleedkamer hebt gezeten”, vervolgt Van Hooijdonk.

Spitse vindt dat er naar kwaliteiten gekeken moet worden. Volgens haar kan een man niet meer dan een vrouw. Maar volgens Van Hooijdonk gaat het om een stukje „geloofwaardigheid” ten opzichten van de spelers. Wat Spitse overduidelijk gek vindt. Ze begrijpt niet waarom een vrouw ongeloofwaardiger zou zijn. „Minder dan een man”, benadrukt Van Hooijdonk opnieuw.

Van Hooijdonk probeert meermaals tafelgenoot Rafaël van der Vaart bij zijn pleidooi te betrekken, maar die wordt wat ongemakkelijk. En gooit er maar een grapje in. Volgens hem bevindt Van Hooijdonk zich op glad ijs, maar vindt hij het stoer dat hij zich durft uit te spreken.

‘Geen vrouwelijke hoofdtrainer mannenvoetbal’

Volgens Stekelenburg moet dit thema doorbroken worden. „Alles moet doorbroken worden tegenwoordig”, aldus Van Hooijdonk. Hij gelooft dat op veel posities in de maatschappij het verschil tussen man of vrouw niet uitmaakt. „Maar hoofdtrainer worden van een eredivisie ploeg? Ik denk dat je heel erg onderschat wat voor impact dat gaat hebben.”

Hij ziet een vrouwelijke trainer voor het mannenvoetbal in ieder geval niet zitten. „Vrouwen en mannen zijn gelijk voor mij. Alleen ik geef aan wat voor effect dat zal hebben op de voetbalwereld. De voetbalwereld is namelijk niet hetzelfde als de maatschappij.”

