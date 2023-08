Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rafaël van der Vaart en Pierre van Hooijdonk botsen in Studio Voetbal: ‘Ongemakkelijke bitchfight’

Hoewel het normaal gesproken bij NOS Studio Voetbal voornamelijk over, natuurlijk, voetbal gaat, werden de tafelgesprekken gisteravond behoorlijk ongemakkelijk. Rafaël van der Vaart en Pierre van Hooijdonk botsten nogal aan tafel en volgens kijkers spatte de ongemakkelijkheid van de televisie af.

Presentator Sjoerd van Ramhorst trapte gisteravond af met een nieuw seizoen Studio Voetbal, waar hij en zijn tafelgasten de laatste voetbalkwesties bespreken. En zoals dat wel vaker met gesprekken over voetbal kan gaan, waren Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Rafael van der Vaart en Jeroen Stekelenburg het niet altijd met elkaar eens. Maar voornamelijk oud-voetballers Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk botsten nogal regelmatig aan tafel. Overigens schroomt Van der Vaart vaker niet om zijn mening duidelijk te laten horen. Eerder kwamen hij en oud-wielrenster Roxane Knetemann ook met elkaar in een discussie in De Oranjezomer.

Rafaël van der Vaart en Pierre van Hooijdonk botsen in Studio Voetbal

Het gaat er aan tafel nogal rommelig aan toe. De tafelgasten zijn het niet altijd met elkaar eens en vooral Van der Vaart lijkt een aantal keer geërgerd te zijn. „Je bent snel geïrriteerd ja. Je voelt je snel onbegrepen”, zegt Van Ramhorst. Maar het lijkt erop dat Van der Vaart voornamelijk zijn punt wil maken.

Later wordt Ajax-trainer Maurice Steijn besproken. Een trainer waar Van der Vaart fan van blijkt. Van der Vaart vertelt dat hij met Steijn heeft gesproken. „Als wat?”, reageert Van Hooijdonk snel. Dan valt het even stil. „Als wat bedoel je?”, reageert Van der Vaart verbaasd. Waarna Van Hooijdonk zich afvraagt voor welke rol de twee elkaar spraken. „Gewoon gepraat, dat kan hè, met mensen”, zegt Van der Vaart ietwat geïrriteerd.

Van Hooijdonk beschuldigt Maurice Steijn van ‘duistere dealtjes’

Er spelen nogal wat zaken op de achtergrond. Want Van Hooijdonk en Steijn blijken niet bepaald vrienden. En dat noemt Van der Vaart graag nog even op. Daarom kan Van Hooijdonk volgens Van der Vaart niet objectief meepraten. „Nu ga je net zo dom lullen als een simpele supporter”, zegt Van Hooijdonk. Daarna mondt het gesprek verder uit in persoonlijke vetes. En komt ook Robin van Persie ter sprake, een voetballer waar Van Hooijdonk ook niet altijd goed mee door één deur kon.

Later noemt Van Hooijdonk op dat hij Steijn geen goede trainer vindt. Hij beschuldigt Steijn van betrokkenheid bij ‘duistere dealtjes’ met spelersmakelaars toen hij nog trainer van NAC Breda was. Iets waar presentator Van Ramhorst op doorvraagt, hij vindt het namelijk nogal een aantijging. „We zitten niet bij Opsporing Verzocht“, reageert Van Hooijdonk geïrriteerd. Van der Vaart gaat ook nog even door op de aantijgingen van Van Hooijdonk. Maar het gesprek wordt er niet sympathieker er op. „Heb jij gedronken?”, lacht Van Hooijdonk.

Kijkers voelen gespannen en ‘ongemakkelijke’ sfeer aan tafel

Van Ramhorst probeert de boel nog een beetje te redden, maar om de gespannen sfeer kun je als kijker niet heen. Dat het niet boterde aan tafel, dat kon iedere kijker zien. Sommige kijkers vonden het een discussie van kinderachtig en beschamend niveau, maar anderen konden de ongemakkelijkheid ook wel weer waarderen. Want saaie televisie was het zeker niet. Presentator Van Ramhorst krijgt overigens van het kijkerspubliek ook kritiek. Volgens sommigen had hij veel beter de regie aan tafel moeten houden en de focus op het voetbal moeten leggen. Maar het waren voornamelijk Van der Vaart en Van Hooijdonk die de boventoon voerden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een beschamend niveau deze uitzending van #StudioVoetbal , met als dieptepunt de suggestie van P. van Hooijdonk van "duistere dealtjes" door Maurice Steijn bij NAC. — John Graat (@JohnGraat) August 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ga jullie op Twitter een groot compliment geven. Wij maken heel wat mee qua discussies, maar zo kinderachtig als dat het bij Studio Voetbal tussen Pierre en Rafael gaat, maken wij niet zo vaak mee.#studiovoetbal — Reza Athar (@reza_athar) August 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor het eerst in al die jaren haak ik af. Wat een kleuter niveau Van der Vaart dronken

Van Hooijdonk probeert Steijn af te maken Alleen ibi en Jeroen zijn serieus te nemen, echt gênante uitzending#studiovoetbal#ajax — Vossie🍀 (@Vosskke) August 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bizarre uitzending #studiovoetbal. Van der Vaart en van Hooijdonk vechten elkaar de tent uit. Laag niveau van Van Hooijdonk om Steijn van 'duistere dealtjes' te betichten. Van der Vaart die er vervolgens op ingaat wordt uitgelachen. Sneu. Desalniettemin is het goede TV. pic.twitter.com/wqUwx09wWc — Jur Stam (@jur_stam) August 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben nog steeds aan het bijkomen van #StudioVoetbal. Waar the fuck heb ik naar zitten kijken — Henk (@Hvdn83) August 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Van Ramshorst moet deze uitzending nog maar eens terugkijken. En dan vooral zijn eigen rol als gespreksleider. Die was ver onder de maat. Hij moet zorgen voor een uitzending waarin voetbal centraal staat en niet de persoonlijke ‘vete’ van een van de tafelgenoten. #studiovoetbal — Bert Schilders (@berisaha) August 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kunnen we voortaan altijd zo’n ongemakkelijke #StudioVoetbal krijgen? Geweldige TV 😂 pic.twitter.com/NkhvTEs9dn — Nakamooten (@jtmooten) August 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Van der Vaart heeft gewoon als enige geen agenda, neemt nergens een blad voor de mond en spaart dus ook geen mensen die bij hem tafel zitten. Ge-ni-aal. #studiovoetbal — Wijpie (@wijpie) August 13, 2023

Je kijkt NOS Studio Voetbal terug via NPO.