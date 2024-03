Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heel Holland Bakt-kijkers teleurgesteld: ‘Kan niet zonder André’

Kijkers van Heel Holland Bakt, en vooral fans van André van Duin, kwamen gisteren thuis van een koude kermis. De presentator was nergens in de halve finale te bekennen. Op social media stromen de teleurgestelde reacties binnen: „Heel Holland Bakt zonder André voelt een beetje als een taart die nog in de oven moet.”

Gisteravond kregen de kijkers van het populaire programma, waarin bakkers met elkaar de strijd aan gaan om de titel ‘meesterbakker’, de halve finale op een dienblaadje geserveerd. Maar hé, normaliter is het toch André van Duin die het programma begeleidt? Tijdens deze aflevering was hij nergens te bekennen. Op de betreffende opnamedag was hij namelijk ziek.

André van Duin ziek tijdens halve finale Heel Holland Bakt

Juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven namen de presentatie van de halve finale eenmalig zelf op zich. Maar er was een kleine troost: Van Duin was tijdens de aflevering wél als voice-over te horen. Ook gaf hij telefonisch instructies aan Van der Heijden om bij de kandidaten te gaan kijken tijdens de „technische opdracht”. Op de tweede bakdag nam de presentator via een tablet een kijkje in de baktent.

Van Duin was aan het begin van de uitzending wel te zien in een vooraf opgenomen filmpje. Daarin ging hij in de paardenstal bij de opnamelocatie op zoek naar een „paardenmiddel”, waardoor hij er voor de finale volgende week weer bovenop zal zijn.



#HeelHollandBakt is toch een stuk minder gezellig zonder André. Of Martine, die ik nog steeds mis.

#hhb — PensionaDo (@SokkenvanDo) March 11, 2024



Lekker na dag werken fff #HHB terugkijken. Zo ontspannend, zo zonder upsmuck. En zelfs zonder André is het genieten van André! ❤️ — Berry Lussenburg (@berrylussenburg) March 11, 2024

Deze bakkers staan in de finale

Tijdens de halve finale was het de opdracht voor de bakkers om twee klassieke gebakjes te combineren. De juryleden waren echter niet zo tevreden met het eindresultaat. Alleen Tim, die soesjes en merengue had gemixt, kreeg complimenten. De technische opdracht, een chocolade-tartelette maken in ruim een uur, verliep ongeveer hetzelfde. Alleen dit keer was het Susan die de juryleden wist te bekoren.

Tot slot, een spektakel: een ontbijttafel. De kandidaten mochten zelf een land kiezen en wederom gooide Tim hoge ogen, nu dan met een Turkse ontbijttafel. Maar ook Aruna, die Suriname koos, kreeg veel complimenten. Dan blijft één kandidaat over, die maar weinig punten scoorde: Rudo. Uiteindelijk zien we Tim, Susan en Aruna volgende week in de finale van Heel Holland Bakt terug. Mét André van Duin.

Je kunt Heel Holland Bakt terugkijken via NPO Start.

Reacties