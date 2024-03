Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Crematies verschillen flink in prijs: in deze provincie ben je het goedkoopst (en het duurst) uit

Een geliefde laten begraven of cremeren is al pijnlijk genoeg, laat staan als het je dan ook nog klauwen met geld kost. Er is niet één prijs voor een crematie, uit onderzoek blijkt zelfs dat er tussen provincies grote verschillen zijn.

We zetten voor je op een rijtje wat een crematie per provincie kost, van een eenvoudige crematie tot eentje met het gebruik van de aula, en wat je ongeveer kwijt bent voor een kopje koffie of glaasje wijn.

Goedkoopste crematie in deze stad

Uit onderzoek van Uitvaartland.nl blijkt dat zo’n 68 procent van de Nederlanders voor een crematie kiest, maar een crematie bij het ene crematorium honderden euro’s duurder is dan bij het andere.

Het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste eenvoudige crematie (dat is zonder het gebruik van faciliteiten en zonder begeleiding van nabestaanden) is 850 euro. In Almere ben je het goedkoopst uit: daar kost een eenvoudige crematie bij Crematorium Cremaere 395 euro. In Eelderwolde kost dat al snel 1245 euro, bij Crematorium Ommeland en Stad.

Dan heb je ook nog de crematies waarbij nabestaanden de aula gebruiken, bijvoorbeeld om na een dienst samen te komen. Ook daarvoor ben je bij bij Crematorium Cremaere in Almere het minste geld kwijt: je betaalt daar zo’n 720 euro. In Lisse vind je de duurste optie, voor 2200 euro, bij Crematorium Duin- en Bollenstreek.

De prijs van een kopje koffie of glas wijn na de dienst

Bij een crematie hoort vaak een kopje koffie of glaasje wijn achteraf. Maar ook daarin zijn de prijsverschillen groot: het goedkoopste glas wijn is te krijgen bij Crematorium De Dijk in Maassluis

voor 3,25 euro, terwijl het duurste glas wijn meer dan twee keer zo duur was, namelijk 6,75 euro bij

Crematorium Duin- en Bollenstreek in Lisse.

Het goedkoopste kopje koffie kost 2,20 euro bij Crematorium Tilburg, terwijl het duurste kopje

koffie 43 procent duurder was, namelijk 3,15 euro bij Crematorium Duin- en Bollenstreek in Lisse.

Prijsverschillen tussen provincies

Tussen provincies zijn de prijsverschillen dus zeker aanwezig. We zetten op een rijtje wat je per provincie gemiddeld betaalt, van laagste tot hoogste bedrag:

Flevoland – 530 euro

Utrecht – 682 euro

Noord-Holland – 733 euro

Limburg – 735 euro

Zuid-Holland – 744 euro

Zeeland – 744 euro

Gelderland – 791 euro

Noord-Brabant – 801 euro

Groningen – 818 euro

Friesland – 857 euro

Overijssel – 947 euro

Drenthe – 953 euro

Benieuwd hoe duur de gemiddelde crematie in jouw stad of gemeente is (en hoeveel dat verschilt van het gemiddelde)? Dat kun je via deze kaart zien.

