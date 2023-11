Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nadège in tranen in Chateau Meiland bij afscheid: ‘Merci, merci’

Niet alleen de wijn, maar ook de tranen vloeiden rijkelijk in de aflevering van Chateau Meiland van gisteravond. Er kwam namelijk een eind aan het bezoek van Nadège aan de familie. De oud-huishoudhulp kon haar tranen niet in bedwang houden. Maar na de zoveelste knuffel was Martien Meiland er ook wel klaar mee: „Zij houdt nooit op.”

Nadège Coffinet en de Meilandjes, ze zullen altijd een band met elkaar houden. Jarenlang hielp de Franse de familie in hun chateau met allerlei huishoudklusjes. Nu de familie al een tijdje in Nederland woont, zien ze elkaar veel minder. Maar vorige week zagen kijkers dat Nadège met een vriendin een bezoek aan ze bracht.

Nadège in tranen na bezoek aan Meilandjes

Nadège had het goed naar haar zin in Nederland, zo bleek in de aflevering. Ze kreeg een heuse tour door Volendam, waar ze haring at (voor het eerst in haar leven), molens zag en ze natuurlijk in oud-Hollandse klederdracht op de foto ging.

Maar aan alles komt een eind, zei Martien Meiland het nogal bot. Dus ook aan haar bezoek. Nadat ze de laatste dag met een rondvaartboot over de grachten van Amsterdam hadden gevaren, deden ze thuis nog even een afzakkertje met – hoe kan het ook anders – een glas wijn.

„Ik ben heel erg blij, het was formidabel”, kijkt Nadège terug op haar bezoek aan de Meilandjes, terwijl ze volschiet. „Wij zijn ook heel blij, het was heel fijn”, zeggen de Meilandjes terug. Dan keert Martien zich naar de camera om haar tranen te verklaren. „Zij is natuurlijk blij dat ze er nog is. Ja, met een ziekte als kanker weet je niet hoe je eruit komt, hè.” De voormalig huishoudster had darmkanker.

Missie Nadège geslaagd: ‘Merci, merci’

De volgende ochtend vroeg kwam toch echt het moment om afscheid van elkaar te nemen. Nadège en haar vriendin moeten namelijk vroeg de trein hebben in Rotterdam. Er wordt geknuffeld, bedankt, een goede reis gewenst, en dat allemaal in gebrekkig Frans. Dan volgen alweer tranen bij Nadège. „Merci, merci, merci”, is wat ze snikkend tegen Martien Meiland kan zeggen, na hem nog een knuffel te geven.

Ook na het inladen van de koffers in de auto wil Nadège nog een knuffel van Martien Meiland, die een vervolgafspraak wil maken. „We bellen”, zegt Nadège, terwijl ze naar hem toe loopt. „Oh, ze houdt niet op, hè. Ja, dag. Au revoir, hè!”, zegt Martien.

Aangekomen op het station in Rotterdam zegt Erica dat ze contact houden. En ook daar vloeien de tranen bij Nadège, die Erica niet genoeg kan bedanken. „Tot ziens! Tot ziens!”, roept ze nog.

„Het was hartstikke leuk, het was fijn om haar te zien. Ik vond dat ze het goed deed. Ik ben blij dat we haar zo gezien hebben en dat het goed met haar gaat”, blikt Erica daarna terug op het bezoek. Missie Nadège geslaagd dus, is de conclusie van de voice-over.

Kijk Chateau Meiland hier terug.

Reacties