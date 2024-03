Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarin verschillen de nieuwe Samsung S24’s van elkaar?

Eind januari kwam Samsung weer met z’n nieuwe model, en dit keer waren er grote veranderingen te zien. Het is een fantastische telefoon met vele nieuwe functies, zoals next level AI-functies waarmee je gewoon in een andere taal met mensen kunt praten aan de telefoon, waarbij het direct wordt vertaald! Deze telefoon heeft niet voor niets daarom alle verkooprecords gebroken, zoals Samung laatst zelf aangaf.

Maar als je hebt besloten voor deze telefoon te gaan, voor welk type moet je dan gaan? In dit blog de verschillen tussen de nieuwe Samsung S24’s op een rijtje.

De Samsung S24 Ultra

Uiteraard is de beste versie die er te koop is, weer de Ultra versie. De Samsung Galaxy S24 ultra zakelijk heeft alles wat je maar kunt wensen. Een heel groot en helder scherm van 6,8 inch, maar dit is wel een beetje hoekig als je het vergelijkt met de andere twee versies van de S24. Dit komt omdat ze het display geen gebogen randen hebben willen geven, zodat je elke serie gewoon in zijn volledigheid kan bekijken op je telefoon. De Ultra maakt als enige gebruik van het materiaal titanium, zijn broertjes van aluminium. Daarnaast heeft de Ultra qua hardware het beste van allemaal, het draait namelijk op de snelste processor van dit moment. De Snapdragon 8 Gen 3-chip.

Ook heeft de Ultra minimaal 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Wat betreft accuduur en snelheid van opladen zit er geen verschil tussen de modellen. Maar als we naar de camera’s kijken is dat verschil er zeker wel weer, de S24 Ultra heeft namelijk een nieuwe camera. De periscopische 50 megapixel-zoomlens waarmee je tot 5x optisch kunt inzoomen! Naast deze nieuwe telelens heeft de S24 Ultra nog drie andere camera’s op de achterzijde: een 200 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en een bescheiden telelens voor 3x optische zoom. Als je geen fotograaf was, dan zou je het hiermee kunnen worden!

En als klap op de vuurpijl is de S24 Ultra het enige model in de serie met een ingebouwde S Pen, waarmee je aantekeningen op het scherm kunt maken. Deze pen werkt niet op de andere twee modellen.

De Samsung S24 Plus

Het zal je niet verbazen, maar de Plus zit tussen de S24 (regulier) en de Ultra in. De Plus heeft een scherm van 6,7 inch, wat wel bijna net zo groot is als bij de Ultra. Ook heeft dit scherm dezelfde resolutie. De Plus heeft qua hardware dezelfde processor als de basic versie. Dit is zeker geen langzame processor, maar hij kan niet tippen aan de genoemde Snapdragon die de Ultra heeft.

De Plus en de S24 hebben dezelfde camera’s als bij de S22 en S23. Dat waren toen al hele goede camera’s, maar het is dus niet het nieuwste van het nieuwste zoals dat wel bij de Ultra is. Wat die camera dan is? Dit is een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens voor 3x optische zoom. Hier kun je wel echt mooie foto’s mee maken, want dankzij AI zouden de foto’s beter moeten ogen dan voorheen.

De Samsung 24 Basic

De Basic is de meest goedkope versie van de S24, maar het is absoluut geen basic telefoon! Het scherm is wel een stuk kleiner dan zijn bij dat van zijn broers, maar 6,2 inch is nog steeds fors. En qua helderheid en kwaliteit maakt het niet uit, alle drie de toestellen hebben een maximale helderheid van 2600 nits, wat aanzienlijk helderder is dan hun voorgangers. Ook hebben ze allemaal dezelfde maximale verversingssnelheid van 120Hz.

Zoals genoemd is de hardware hetzelfde als bij de Plus, en ook qua batterijduur en oplaadsnelheid maakt het niets uit. Ook is de camera hetzelfde als de Plus, dus eigenlijk verschilt de basic versie tegen opzichte van de plus alleen in schermgrootte en prijs.

Kortom; ga voor de Ultra om de allerbeste telefoon te hebben of ga voor de Basic om kosten te besparen!

