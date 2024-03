Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Emoties lopen hoog op in Help, Mijn Man is Klusser: ‘Neem het mezelf kwalijk’

Al twee jaar lang zitten Marijke en Fred in een nachtmerrie. Hun reeds gekochte woning zit vol met verborgen gebreken, zoals lekkages, schimmels en ratten. Fred is daarnaast chronisch ziek en kan niet volop aan het verbouwen gaan. Zonder hulp van het Help, Mijn Man is Klusser-team is het stel bang dat de verbouwing nog jaren en jaren gaat duren. En dat kunnen ze er niet bij hebben.

„Ik heb de handtekening gezet en ben goed van vertrouwen geweest. Ik neem mezelf dat kwalijk”, verzucht Marijke.

Niet bewust van de gebreken

Marijke en Fred hebben het huis gekocht toen Fred nog in het ziekenhuis lag met hartproblemen. De overdracht van het huis kwam dus geheel op Marijke haar schouders te liggen. „Tijdens de overdracht stond ik er alleen voor, omdat Fred nog op de intensive care lag. Ondertussen heb ik voor dit huis moeten tekenen. Dat was heel heftig”, vertelt ze aan de Help, Mijn Man is Klusser-presentator. „Ik was mij niet bewust van alle gebreken. Ik zag in de hoeken van de woning wat vochtplekken, maar we hadden niet veel keuze. Onze oude woning was al verkocht en ik moest Fred ergens onderbrengen.”

De overdracht lukte, maar al snel bleek dat er allerlei dingen mis waren met het huis. Van lekkages en schimmels tot ratten. Om het huis op te lappen stopte het stel al hun geld erin. Inmiddels zitten ze op een bedrag van 100.000 euro. „We hebben zelfs het spaarpotje voor de studie van mijn dochter moeten opmaken. Dat vind ik best erg.”

Schuldgevoelens

Zowel Marijke als Fred voelen zich verantwoordelijk voor de situatie, zo vertellen ze eerlijk aan de Help, mijn Man is Klusser-presentator. „Ik heb de handtekening gezet en ben goed van vertrouwen geweest. Ik neem mezelf dat kwalijk.”

Ook Fred neemt het zichzelf kwalijk. „Tijdens mijn revalidatie kwam de verantwoordelijkheid voor het huis bij jou te liggen. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik dat niet heb kunnen doen. Ik heb het nog nooit gezegd, maar ik voel me daar wel schuldig over. Daarom probeer ik nu zoveel mogelijk af te krijgen.”

Gelukkig staat de relatie van het stel niet onder druk. Iets wat vaak genoeg wel gebeurt met stellen in Help, Mijn Man is Klusser. Fred stelt Marijke gerust dat zij ook niets aan de situatie kan doen. „In het ziekenhuis heb ik het koopcontract door Fred zijn strot moeten duwen om nog te tekenen. Ik word er ziek van als ik daar weer aan denk. Vijf minuten later kreeg Fred een tweede hartinfarct. Dat drukt op je”, vertelt Marijke emotioneel. „Ik had het je kwalijk genomen als je het huis had afgeblazen. Ik hoop dat je dat gevoel kan loslaten”, drukte Fred haar op het hart.

Hulp van Help, Mijn Man Is Klusser kan niet snel genoeg komen

De hulp van het Help, Mijn Man is Klusser-klusteam kan dan ook niet snel genoeg komen. Terwijl het team de bovenverdieping aanpakt, pakken Fred en Marijke samen de woonkamer aan. Het is even zwoegen, maar uiteindelijk worden er grote stappen gezet. De woonkamer wordt uiteindelijk met behulp van vrienden en familie afgemaakt, waardoor het stel een prachtige woonkamer én slaapkamer heeft. Waar ze samen tot rust kunnen komen.

„Gelukkig houden ze nog van elkaar”, valt een kijker op. „Het is te hopen dat er betere tijden komen voor deze mensen”, voegt een ander toe.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is te hopen dat er betere tijden komen voor deze mensen #hmmik — Frank (@Frankblzs) March 4, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ze houden gelukkig nog van elkaar #hmmik — Jerry (@jv_pique) March 4, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind wel dat die vrouw veel mee heeft geklust. Dat zie je niet vaak bij dit programma. #hmmik — Nicole Cijs (@Nicolegirlll) March 4, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Poeh, Marijke ziet er al tien jaar jonger uit ineens! #hmmik pic.twitter.com/vSbynkKOHX — Patrick Tingen (@PatrickTingen) March 4, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nou, eind goed al goed! Bijna, maar nu zijn ze goed op weg! #HMMIK — Claudia (@_cloudy_a) March 4, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Help Mijn Man is Klusser kijk je terug via Videoland.

Reacties